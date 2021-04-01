北京出手「完善」香港選舉制度，立法會由以往的70席加到90席，分3個組別，新增的選委會界別佔40席，功能組別、地區直選則各有30席和20席，料大部份都由建制派囊括。外間一向認為建制派在選舉改革的得益最大，惟有建制中人對於年底的立法會選舉憂心忡忡，一來地區直選議席僧多粥少將會令部份人被淘汰，轉換跑道也非易事，二來越多保皇、紅色建制進入立法會，可預視政府對於現有傳統建制的重視程度將減低。

立法會現有17名建制派直選議員，若直選議席只剩下20席，而預計非建制可以取得一半，即只有約10人可以競逐連任，尚未計北京可能有意換人。部份直選議員可能要轉換跑道，但有現任建制派議員指，換跑道在循選委會出戰立會並非易事，舉例指自己曾在人大選舉為黨友拉票助選，打出逾百個電話，卻只有少數人回覆，直認「要拎到呢班高高在上嘅選委支持，又談何容易？」反而在地區直選，開街站、派傳單，以及握手全部有數得計，更容易量化選票，憂慮轉戰選委會有不確定性。

但也有人質疑，建制中人只要進入中央「祝福名單」，豈不是可以順利過渡嗎？該建制派議員反駁，並以2017年港區人大代表選舉時，教聯會會長黃均瑜意外「墮馬」為例，指官方名單也有機會出現失誤，若然墮馬將會成為政界笑話。

料現有建制派影響力大減 G6勢成「新寵」

另一方面，大批新人進入議會，可以預視到新舊建制之間的矛盾一定會被放大，外間預計政府會更加向紅色陣營、忠誠派嘅議員靠攏，現有建制派影響力就會減低。有建制派議員舉例上次立法會財務委員審議涉款逾67.8億元的海洋公園重新發展方案時，政府未有向民建聯拉票，證明目前政府對舊建制的重視程度大減，新興的G6（6名建制派功能界別議員組成的小組），以及其他專業界別建制派將是政府拉攏對象。

知情人士又稱，立法會的投票方式將由以往地區直選、功能組別分組點票，改為選委會為一組、功能組別加直選另一組，意味專注地區的建制派要在立法會提出地區民生議題，並且獲得分組點票通過就更加困難。有現任建制派議員直認，要向政府爭取的訴求最好今年內完成，否則「啲選委又唔知咩來頭，到時要再爭取埋佢哋支持就煩喇！」

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