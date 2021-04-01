高中通識科將改名「公民與社會發展科」，文憑試只設「達標／不達標」兩級，並取消校本評核，新學年的中四級開始生效。教育局今（1日）向學校發通函公佈改動詳情。《蘋果》將通函中的評核大綱與2020年通識科評核大綱比對，發現通識科大綱評核考生展示對不同文化及普世性價值的「理解、認識和體會」能力，但公民與社會發展科（下稱新科）大綱中，「普世性」字眼被刪去，「認識和體會」亦被改成「欣賞及尊重」。

高中4個核心科目的改革方案今日出爐，教育局聲稱新科會貫徹現行通識教育科的課程理念及宗旨，但新科的評核大綱與2020年通識科評核大綱相比大有不同。通識科評核目標中，稱若學生能在考試中表現持開放和容忍的態度看待「非主流而有理據支持的觀點」、從爭議性議題資料中識別矛盾之處、「為分析議題時所持的價值觀提出理據」、「基於有力理據而作出判斷」等能力，將獲得分數。惟有關內容在新科大綱中整段被刪去。通識科另一評核目標，是評核考生「展示對不同文化及普世性價值的理解、認識和體會」的能力，但新科大綱中「普世性」字眼被刪去，「認識和體會」則被改成「欣賞及尊重」。

新科文憑試只設一卷，全為資料回應題。通識科大綱中曾強調，試題形式並非意味考生應該追尋某些正確答案，考試着重的是理解，以及考生在學科上掌握相關思維能力的程度，又指資料回應題旨在評核考生在識別、應用和分析資料等方面的能力；但新科的評核大綱中則未有有關內容。

因應該科文憑試只設「達標」（Attained）及「不達標」（Not Attained）兩級，大學校長會表示自2024/25學年入學起，文憑試考生4個核心科目的基本入學要求由「3322」改為「332A」，即「332」及「達標」。

新學年起停開組合科學、綜合科學

另外，組合科學和綜合科學科會由2021/22學年中四級開始停止開設，教育局稱是留意到近年開設該兩科的學校數目及修讀學生人數持續下降，向學校了解及經課程發展議會和考評局審視後作出決定。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！