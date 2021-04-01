梁式芝書院一名男教師涉嫌於2016年5月至2020年3月期間，透過14個學校設施改善項目，包括構建歷史畫廊、安裝課室白板、翻新教堂及更換學生椅子等，詐騙校方共530萬元。該名前教師早前被廉署拘捕，控以盜竊及使用假文書副本等共18罪。案件今於東區裁判法院提訊，控方呈上轉介文件，本月22日轉介至區域法院再訊。

現時報稱無業的被告蔣怡興（38歲），案發時是政府資助中學梁式芝書院的教師。他被控3項使用虛假文書副本罪、5項盜竊罪及10項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。主任裁判官羅德泉批准被告以現金2萬元保釋，其間不得騷擾證人、不得離港並須居於原有地址。

被告案發時是該校改善學校設施委員會的成員，負責聯絡潛在承辦商以獲取報價，並邀請潛在承辦商投標。被告涉在其間犯案。

其中5項控罪指，被告涉嫌使用5份載有虛假陳述的利益衝突申報書，指自己履行採購物料及服務方面職責時，並無引起現有或潛在利益衝突情況，涉及誤導校方。有關控罪涉及5個項目，包括構建一個歷史畫廊、安裝課室白板、以及更換LED燈管和2,000張學生椅子，合約總額約59萬元。

另外5項控罪則指，被告涉嫌於一份投標摘要及批核紀錄，以及4份書面報價摘要及批核紀錄中，載有虛假陳述，聲稱他和參與一項採購活動的公司或機構並無任何直接或間接財務利益，同樣涉及誤導該校。有關控罪涉及另外5個項目的採購活動，包括翻新教堂，以及供應及安裝鋁板、課室窗簾及LED燈管，合約總額約69萬元。

此外，另外5項控罪指被告涉嫌盜竊該校共超過370萬元，盜竊款項涉及另外3個項目，包括2個在強制驗樓計劃下的項目，以及一個窗戶維修項目。

至於餘下3項控罪，則涉及使用虛假文書副本。被告涉嫌在2個強制驗樓計劃，使用一封看來是由該校校長發出的信件副本，以及一份看來是由一名項目工程顧問發出的付款證明書副本，分別誘使裝修公司東主及該校職員接受它們為真文書副本；他另涉嫌使用一份看來是該校所接受的報價單的副本，誘使一名傢俬公司東主接受它為真文書的副本，涉及為教員室供應及安裝56組書桌，總值約29萬元。

【案件編號：ESCC705/21】

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