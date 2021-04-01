49歲補習社男教師遇上11歲頑皮男學生，在課堂內兩度出手「教訓」，其中一次導致男生耳仔右邊鼓膜破損。涉案男教師今日在九龍城裁判法院承認兩項故意對所看管兒童襲擊罪。暫委裁判官鄭潤聰指相信案中男生難以管教，惟「始終郁手都唔啱」。鑑於教師願意賠償2,535元醫藥費用，而且認罪免卻男童出庭作供，遂先索取社會服務令報告，並批准以原有條件擔保至本月29日判刑。

控罪指被告李航（49歲）分別於2018年9月3日至2019年10月29日間，以及2019年10月30日在油麻地上海街433號興華中心9樓教培補習中心故意襲擊一名男童。

案情指，該男童為小五學生，每逢周一至周五下午均會往案發補習社。2019年10月30日下午課堂期間，被告因男童「曳」，出手從後掌摑其右面位置。其後男童因耳鳴向母親投訴。

另有女生被掌摑 家長不予追究

其母隨即以WhatsApp質問被告，被告承認曾打她的兒子。隨後母親帶男童往私家醫院求醫，證實耳膜穿破，其後再往廣華醫院治療，證實右邊鼓膜破損5-10%，經耳鼻喉專科覆診治療，現已完全康復。

其後警方拘捕被告，警誡下被告不諱言：「我係有打到佢右邊面一巴，但原先我係想打佢塊面位置，佢避開我，就打到右邊面近耳仔位置。」被告又稱，男童在課堂上不斷說話，又屢遭同學投訴，警告無效下以掌摑作懲罰。

其後警方為男童安排錄影會面，男童透露在首項控罪即2018年9月3日至2019年10月29日課堂期間，他與另一女生坐在被告身後，其後女生出手整蠱，將作業簿抛向被告。被告轉身，誤以為是兩人作為，於是出手掌摑每人三下。男童又稱，其中兩下是以作業簿打面，不記得有否受傷。而女生家長則不予追究。

辯方大律師求情指，被告在補習社工作已近3年，月入1.5至2萬元，備受家長正面評價。辯方同時呈上兩封求情信件，指被告是一位負責任及認真的老師。另外，被告需要照顧患癌妻子，近日妻子又確診患有紅斑狼瘡症。兩人育有兩名5歲及7歲的兒子，被告身兼母職。本案屬獨立事件，幸未對男生造成永久傷害，望法庭判以社會服務令。

【案件編號：KCCC2655/20】

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！