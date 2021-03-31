全國人大常委會前日通過閹割香港選舉制度方案後、香港愛國愛港人士梗要立即表忠，成班人大政協委員、建制政黨、工會同地區組織，第一時間喺左報落廣告表忠，「堅決全力支持和擁護」北京修訂《基本法》，亦帶挈冇乜人睇嘅《大公報》同《文匯報》出紙量大增。工商界亦唔執輸，搶登廣告以示忠誠，但八方噚日搵嚟搵去，唔覺超人李嘉誠同佢旗下企業有廣告。

排版用字跟大隊

八方統計過《文匯》同《大公》分別刊登咗67和64份廣告，內容都係一致支持全國人大常委會決定，連排版同用字都大同小異，認真慳水慳力，當中佔七成係大量嘅政協委員同佢哋嘅聯誼會以及社團。難怪嘅，政府將愛國社團加入選委會，但又未講包邊啲，咁就梗要博表現。

至於盛傳可能政治影響力風光不再嘅地產商，更加要抓緊今次機會表忠，李兆基創辦嘅恒基兆業地產集團、郭氏嘅新鴻基地產、鄭家嘅新世界發展、新創建同呂志和創立嘅嘉華集團，各自登咗半版廣告，以示全力支持，反正對佢哋嚟講，半版廣告錢濕濕碎！不過吳天海任主席嘅九龍倉集團，只落咗四分一版廣告，不過都叫有登，反而八方噚日搵嚟搵去，喺左報一片廣告紅海入面，唔見超人李嘉誠同佢旗下嘅長和系集團有登廣告。八方就唔亂估，可能遲兩日先登都唔奇，反正點會有商界唔支持北京呢？

政府噚日喺15份報章登林鄭嘅「特首致全港市民的信」，特首辦回覆查詢話，15個廣告用咗280萬元，話想透過不同渠道同多元化方式做好公眾解說工作，但唔交代揀選刊登媒體準則，同埋點解《蘋果》不包括在內。

李八方