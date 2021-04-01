中大學生會當選內閣「朔夜」屢遭校方打壓封殺，成員甚至收滋擾和死亡恐嚇而總辭。中大學生會代表會昨晚（31日）委任5名「朔夜」內閣為臨時行政委員會（臨政）成員，任期直至5月31日。新上任的臨政主席馬活言表示，雖然校方曾「強烈建議」成員不要擔任臨政，但他們會繼續爭取空間服務同學。校方則以收回場地「反擊」學生會，禁止其使用辦公室（soc房），明言斷絕其行政及場地支援。

出通告封殺臨政成員

中文大學學生事務處今日發出通告，指「根據大學於2021年2月25日就中大學生會幹事會發出的聲明，大學暫停為學生會幹事會成員及其成員提供行政與大學場地支援。有關幹事會成員（包括現時由前幹事會成員組成的臨政成員）不可使用學生會幹事會辦公室，直至另行通知」。校方的聲明被質疑進一步打壓學生會。

無懼打壓 斥校方與同學為敵

中大學生會臨時行政委員會主席馬活言表示，「朔夜」在2月28日已撤回政綱並在3月1日辭職，認為校方所作的已不只是針對朔夜，而是針對曾參與該內閣的12個人，強調會議室不只屬於幹事會，而是屬於中大同學，校方所為不但剝奪中大學生會履行職務的權力，更是剝奪所有中大同學的福利，「係與中大同學為敵」。

馬活言透露，校方更去信學生會代表會，指摘其委任朔夜成員為臨政，惟現時校方只貼出通告，未將會議室上鎖。馬強調，無論面對學校怎樣的打壓，都會繼續用盡方法，在不同崗位上服務同學，「學校無論收我哋幾多資源、做幾多嘢都好，都唔會絲毫打擊到我哋服務同學嘅心。」《蘋果》已向中大校方查詢，正等候回覆。

校友或提司法覆核

中大校友捍衞院校自主關注組（關注組）早前曾發起校友聯署，要求中大校友評議會常務委員會（常委會）召開特別會員大會，惟常委會上月29日以討論內容或違《港區國安法》為由，拒絕召開會議。提案發起人、關注組成員馮家強曾表示對常委會的回應感到匪夷所思，由於常委會的決定涉及違章，關注組正諮詢法律意見，不排除以司法覆核挑戰常委會的決定，亦呼籲所有中大校友踴躍參與4月底的周年大會，向常委會追究違章行為。

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