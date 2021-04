一封給香港的家書,港台也容不下。港台今午仍原定於周日(4日)播出由屯門區議員巫堃泰撰寫的《給香港的信》,但今晚突然被抽起,改為播出前港台顧問委員會主席陳建強的《給香港的信》。巫堃泰接受《蘋果》查詢時表示,該封家書是寫給一名還押人士,希望對方在復活節能內心平安。巫批評,港台連一封信也都不能接受,「佢嘅決定已經話咗畀大家聽,香港究竟發生緊乜嘢事」。

據港台今日下午約5時發出的傳媒通知,港台第三台將於周日(4日)播出的《給香港的信》,嘉賓是屯門區議員巫堃泰;惟至今晚約8時半,則改發另一則更新的傳媒通知,同日的《給香港的信》節目,嘉賓改為前港台顧問委員會主席陳建強,通知上未有解釋原因。《蘋果》就事件向港台查詢,正待回覆。

記者今晚致電巫堃泰查詢時,他仍未知道其《給香港的信》被抽起,「暫時我都唔知係咪被抽起咗」。他指,昨日為《給香港的信》錄音後,收到該節目監製通知,因為在新政策下,「所有嘢都under review(重新審核)」,但未獲告知是否會被抽起,「肯定嘅就係,因為under review,呢個禮拜就唔會播出」。

巫堃泰透露,上周收到港台邀請為《給香港的信》撰文及錄音,該篇英文信是寫給他公務探訪的一名還押人士,內容大意寫道,雖然對方在復活節期間仍身陷囹圄,但仍希望他內心平安,又指對方捨身奉獻的精神,跟耶穌基督將自己生命奉獻給十字架一樣。信中也有反思民主陣營在今天的香港如何走下去。

在信末他亦特別提到,「我們可以輸掉一場戰役,但不能失去抗爭的決心(we can afford to lose the battle, but we cannot lose a spirit to win a struggle)」。

巫堃泰表示,不清楚是誰下決定要抽起其《給香港的信》,但批評對方沒有幽默感,不懂分析有藝術成份的字眼與政治語言的關係。他認為,若港台要表忠,就連一些藝術、音樂、文學以至一封家書都不能接受,「佢嘅決定已經話咗畀大家聽,香港究竟發生緊乜嘢事」。

他指,港台現空降一個處長,為了作中立測試,「一個人嘅中立測試,well,大家自己解讀發生乜事」;所以對於家書被抽起,他坦言不覺意外或失望,「而家係新常態,只不過新常態下,使唔使做到咁呢?去到一個地步,連雨果嘅文學字眼或字句都接受唔到,你咁樣run(營運)個台,你想播啲乜呢?」

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!