一封給香港的家書，港台也容不下。港台今午仍原定於周日（4日）播出由屯門區議員巫堃泰撰寫的《給香港的信》，但今晚突然被抽起，改為播出前港台顧問委員會主席陳建強的《給香港的信》。巫堃泰接受《蘋果》查詢時表示，該封家書是寫給一名還押人士，希望對方在復活節能內心平安。巫批評，港台連一封信也都不能接受，「佢嘅決定已經話咗畀大家聽，香港究竟發生緊乜嘢事」。

據港台今日下午約5時發出的傳媒通知，港台第三台將於周日（4日）播出的《給香港的信》，嘉賓是屯門區議員巫堃泰；惟至今晚約8時半，則改發另一則更新的傳媒通知，同日的《給香港的信》節目，嘉賓改為前港台顧問委員會主席陳建強，通知上未有解釋原因。《蘋果》就事件向港台查詢，正待回覆。

記者今晚致電巫堃泰查詢時，他仍未知道其《給香港的信》被抽起，「暫時我都唔知係咪被抽起咗」。他指，昨日為《給香港的信》錄音後，收到該節目監製通知，因為在新政策下，「所有嘢都under review（重新審核）」，但未獲告知是否會被抽起，「肯定嘅就係，因為under review，呢個禮拜就唔會播出」。

巫堃泰透露，上周收到港台邀請為《給香港的信》撰文及錄音，該篇英文信是寫給他公務探訪的一名還押人士，內容大意寫道，雖然對方在復活節期間仍身陷囹圄，但仍希望他內心平安，又指對方捨身奉獻的精神，跟耶穌基督將自己生命奉獻給十字架一樣。信中也有反思民主陣營在今天的香港如何走下去。

在信末他亦特別提到，「我們可以輸掉一場戰役，但不能失去抗爭的決心（we can afford to lose the battle, but we cannot lose a spirit to win a struggle）」。

巫堃泰表示，不清楚是誰下決定要抽起其《給香港的信》，但批評對方沒有幽默感，不懂分析有藝術成份的字眼與政治語言的關係。他認為，若港台要表忠，就連一些藝術、音樂、文學以至一封家書都不能接受，「佢嘅決定已經話咗畀大家聽，香港究竟發生緊乜嘢事」。

他指，港台現空降一個處長，為了作中立測試，「一個人嘅中立測試，well，大家自己解讀發生乜事」；所以對於家書被抽起，他坦言不覺意外或失望，「而家係新常態，只不過新常態下，使唔使做到咁呢？去到一個地步，連雨果嘅文學字眼或字句都接受唔到，你咁樣run（營運）個台，你想播啲乜呢？」

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