【本報訊】本港疫情反覆，昨新增確診雖僅六宗，但有超過10宗初步確診，當中兩宗屬本地源頭不明個案，包括一名23歲天花裝修工人及一名56歲酒樓女員工，其中裝修工人曾到過多幢大廈工作，相關大廈須強制檢測；而酒樓女員工上班時曾與同事吃飯，約30名同事須檢疫。

灣仔金御酒家員工中招

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨指，初步確診的23歲天花裝修工人居於油塘油麗邨智麗樓，於旺角廣東道1131至1133號上班，主要與三名同事一同裝修，先後到過觀塘宏利金融中心B座、新都城二期、太古坊工作，相關大廈須強制檢測。而三名同事亦須強制檢疫。至於辦公室其他同事，中心仍在調查是否須檢疫。

至於56歲初步確診的女子居於北角五洲大廈，在灣仔金御海鮮酒家做樓面，負責開茶，患者3月29日不適，惟帶病繼續上班至3月31日。張竹君表示，患者每周工作兩至三日，主要上班時間為早上8時至10時，有時會上班至中午12時，會與其他同事食飯。患者有做定期檢測，上一次是3月15日，結果呈陰性；3月30日結果呈初步陽性。曾與患者用膳及同一時段上班的員工須檢疫，約涉30人。

衞生防護中心總監林文健稱，本港過去一星期有57宗確診，當中本地個案佔三成，雖然本地個案近日保持單位數，但擔心復活節長假期來臨，不少市民會增加外出，參考群組爆發經驗，染疫人士個人衞生有所放鬆，呼籲巿民保持適當社交距離，如有不適，應盡快求醫。

另醫管局表示，疫情持續平穩，而且臨時醫院已投入服務，故今日交還用作社區治療設施的亞洲博覽館一號和二號場館，但會維持8至11號場館作備用。