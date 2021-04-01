喺呢個標榜「愛國者」嘅年代，做嘢夠唔夠班已經唔再重要。今日立法會一班忠誠啦啦隊喺討論閹割香港選制嘅小組委員會上，建制派「班長」廖長江提問時畀隻好牌政制局長曾國衞上，但係以曾國衞嘅資質……結果廖長江好無癮咁自己答返自己問題。

曾國衞都唔止一次俾人鬧佢唔熟書，但睇嚟仲係無乜改善。廖長江今日問曾國衞，將來幾時先算係「必要時」，要啟動選委會召集人機制，有關運作情況又係點。心水清嘅人都聽得出，呢幾日全國人大常委譚耀宗已經講過唔止一次，有關機制屬「兜底條款」，有需要先用。

雖然譚常委都係講完等如無講，但只要答番譚常委嘅答案，畀身兼港區人大代表嘅廖長江聽咪得咯，但係曾國衞連連掀書都搵唔到答案，淨係不停Loop番官方版本嘅「必要」、「特殊情況」等字眼，依依哦哦咗幾分鐘都答唔出「兜底條款」呢個關鍵字，搞到廖長江好無癮。八方想引用番建制派謝偉俊之前爆seed嘅說話送返畀曾國衞：「成個特區俾你累死啦！」

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