旅遊業因疫情冰封一年多，業界宣佈5月1日起24間非醫院營運的社區疫苗接種中心，近2,000個短期空缺可讓旅遊界從業員就職。業界公佈，本月7日起會開放申請職位，分別聘請主管、助理主管及登記員，其中主管月薪達4萬元。即使已轉行多年，只要曾有至少2年旅遊業工作經驗也可申請；也有機制確保獲聘用的人來自不同的旅遊公司。業界預計，計劃會有約8,000人申請。

「旅遊業疫苗行政支援」計劃秘書胡景豪表示，24間疫苗接種中心將由23隊旅遊業界的人員負責相關的行政和接待工作，東涌和機場接種中心會由一隊人合併負責。計劃將聘請1,518至1,978人，包括46名中心主任、92名助理主任及1,380至1,840名登記員。每隊將有2名主任、4名助理主任及60至80名登記員。

主任需負責中心的行政工作及人群管理等，故入職要求是三款職位中最高，需持學士學位及7年工作經驗，包括3年行政管理經驗，月薪達4萬元；助理主任則需文憑學歷、5年經驗，月薪也有3萬元。預計申請者當中兩成會應徵主管級人員。

另外8成料申請成為登記員，負責協助市民使用網上登記及回答查詢等，申請人需持中學學歷或5年旅遊業工作經驗即可，日薪1,300元，每月可做8至14天。自由身的導遊和領隊如無法提供工作經驗證明，可提供過去三年的相關牌照資料。

主管級人員需經網上申請，登記員可網上或郵寄申請。本月7日會再向業界公布正式的申請表和詳情，主管級人員申請本月10日截止、登記員則12日截止，隨後會展開面試，由委員會審核面試。獲取錄者本月21日前會收到通知，24日至30日接受有薪培訓，5月1日正式上班。

受聘者須來自不同舊公司

計劃召集人、旅遊業議會名譽顧問胡兆英指，為求公平，挑選人選時會盡量避免集中來自同一公司的申請人，例如每隊的6名主管級人員也將來自3間前僱主、60至80名的登記員則要來自至少8個前僱主，亦會確保導遊、巴士司機等前線、及HR和行政人員等後勤從業員，受聘的比例各佔一半；而所有登記員當中一半有中學學歷等。

胡表示，每名申請人只可在申請時揀選一個接種中心及一個職位，如多選其申請表會失效，認為做法可助申請人原區就業，若某些接種中心特別多人或少人應徵，會作適當調配。他指，應徵成功者不需先接種疫苗或做檢測，「係低風險嘅工作環境」，預計將有7,000至8,000人申請。

他續指，即使早已轉行，只需過去有至少兩年在旅遊業工作經驗的人亦可申請。被問到此舉會否對因疫情而開工不足或失業的現職從業員不公平，他說，會按申請者履歷分緩急優次。

他又說，已成立有限公司負責計劃，政府資助的200萬元，將用作租用辦公室、聘用後勤人員及會計師等，後勤工作由即日至10月30日全程共7個月，若接種計劃延長，受僱員工也會延長聘用，後勤辦公室等使費也會再向政府申請資助，會與政府保持溝通。

至於本地遊等恢復後，接種中心的旅遊員工可否做回「老本行」，胡說，主管級人員為全職，不可兼職；登記員則是計日薪，可自由兼職。計劃副召集人黃進達稱，期望政府可盡快重開本地遊讓業界喘息，若規定客人必須接種疫苗才可去本地遊是較難做到，會向政府反映。

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