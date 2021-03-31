【襲警案】

【本報訊】美籍銀行家前年在港鐵站內捲入一宗休班警追截懷疑跳閘青年的糾紛，被指襲擊休班警而被控。辯方昨向法院申請永久擱置聆訊，指休班警扼頸襲擊跳閘男，被問「Are you popo?（你是警察嗎）」時刻意隱瞞身份，並向途人揮舞伸縮棍，銀行家才出手制服。辯方又指，警方摧毀了部份片段，並刻意收窄撿取站內閉路電視片段的搜查令範圍，排除了可證明休班警不可信的片段，嚴重損害司法程序完整性。法庭押後裁決。

被告Samuel Phillip Bickett（35歲，圖）被控一項襲擊警務人員及一項交替性質的普通襲擊罪，涉在前年12月7日在銅鑼灣站近F出口樓梯間襲擊警員1519。他昨由資深大律師蔡維邦代表，申請終止聆訊。

休班警揮棍 否認是「popo」

根據辯方案情，休班警俞樹生聲稱目擊一名年輕男子跳閘，上前質問為何不付車資，但對方跑走，俞用雙手捉住對方，二人糾纏。另一名控方證人盧志強協助俞制服跳閘男，片段可見俞扼着跳閘男頸部，並與盧繼續攻擊他，引起包括被告在內的旁觀人士不滿。跳閘男最後逃走，俞追截，其後手持警棍折返大堂，用棍指着一名外國人的臉部，並揮舞警棍高聲叫嚷。該外國人問：「Are you popo?（你是警察嗎？）」俞答「No（不）」，被告才介入制服俞以策安全，反被到場警員拘捕。辯方亦指，俞追截跳閘男期間曾兩次大叫「非禮」，他已承認當時說謊。

蔡維邦斥責警方未有正當調查、刻意摧毀閉路電視片段等，並非草率，而是令人憂慮的模式，嚴重損害司法完整性。警方謊稱未能取得站內片段，惟實情是他們已獲批手令撿取所有片段，最後卻改用範圍較窄的搜查令，排除俞與跳閘男糾纏的片段，惟有關片段可力證俞並不可信。

控方反駁指，警方首次取得的搜查令未有明確列明涉案時段及鏡頭，故港鐵回應稱無法提供，認為辯方批評警方沒調查並不公道，又指警員在網上擷取了一段記錄案發過程的片段。裁判官林希維聽罷陳詞，押後至本月16日裁決申請結果。

案件編號：ESCC2692/19