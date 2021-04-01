立法會今日開始審議涉及區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂） 條例草案》。多名建制派議員要求當局交代，可導致參選人被DQ的「負面清單」中，「作出損害或傾向損害香港特區的整體利益的行為」的定義，包括作出評論會否亦「中招」遭到DQ。惟政制及內地事務局局長曾國衞會上一直未能言明，只不斷重複「要視乎實際行為和具體情況」，又稱相信法院屆時會視乎參選人是否有損害社會利益的意圖。政制局常秘鄧忍光則指，按《基本法》彈劾特首也要看其意圖。

法案委員會開始時先選出正副主席，分別由自由黨張宇人和民建聯周浩鼎在無對手下自動當選。醫學界議員陳沛然會上指出，立法會議員有權根據《基本法》向特首提出不信任動議和彈劾動議，有關做法會否構成「負面清單」中「作出損害或有傾向損害《基本法》中以行政長官為主導的政治體制秩序的行為」。

鄧忍光竟指要視乎議員提出上述動議的意圖，才能判斷是否有觸犯「負面清單」。陳沛然聞言即不滿說：「提出彈劾議案的動機，梗係要彈劾啦！你明唔明你自己講緊乜？明唔明《基本法》講緊乜？」鄧忍光聞言則拒作回應，只說：「我冇補充，冇進一步補充。」

曾國衞：議員「咁啱」反對所有政府議案無事

陳沛然再追問如何才算「負面清單」所講的「無差別地」反對特區政府提出的議案。曾國衞就指，若議員只是「咁啱」反對政府全部議案，但無意圖以此要脅特區政府、使特區政府無法正常履行職務和職能，或迫使行政長官下台及推翻特區政府的話，不會被視為觸犯「負面清單」。

曾國衞又聲稱，訂立DQ參選人的「負面清單」，只是想政府日後判斷參選人是否效忠特區和擁護《基本法》時有所參考，聲稱：「我哋而家唔係要治你罪。」不過鄧忍光又補充，若然有人有意圖或觸犯「負面清單」的行為後，仍然去宣誓的話，即會構成「虛假宣誓」刑事罪行，舉例指若「港獨」組織成員進行宣誓，有可能會構成刑事罪行。若然參選人參選時並無意圖去觸犯「負面清單」的行為，只是宣誓後才改變信仰違反誓言，則只會遭律政司司長挑戰其議員資格，不會構成刑事罪行。

謝偉俊指以清單做法「捉蟲」

建制派謝偉俊也質疑政府以「清單」形式判斷參選人是否擁護《基本法》和效忠特區，只會「越做越煩」和「有少少捉蟲」，因當中存在極多含糊地方，謝指出，自己「支持就一定盡量支持」今次修例，但指法案從未經過公眾諮詢，亦未經委員會詳細討論，認為政府不如重新另訂指引進行規管，並自嘲：「係咪有啲嘢，我哋眯埋眼都要過？」

曾國衞回應時承認今次「清單」形式處理是「有辣有唔辣」和「針冇兩頭利」，稱未來會研究如何能完善相關提述方式。

鄧忍光提到若然有人在宣誓前，已被法定宣告是不擁護《基本法》和效忠特區，例如遭到選舉主任DQ，有關人士將不能進行宣誓。若然監誓人只是「懷疑」有關人士違反宣誓內容，但未有經過法定程序宣告的話，監誓人將要讓有關人士宣誓，並可在有關人士宣誓後，基於判斷有關人士宣誓不真誠，而判斷有關宣誓無效。

民建聯梁志祥會上則要求政府交代，政府會如何確保數百名區議員宣誓時會「真誠唱國歌」，鄧忍光回應則指，根據《國歌法》，莊重和嚴肅唱國歌的具體行為規範，只包括要求相關人士「肅立和嚴肅」，又稱相信屆時監誓人「可能要睇吓啲語調係咪陰陽怪氣、有冇亂唱」，至於「音節、咬字不準」，則不會構成侮辱和不尊重國歌的行為。

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