李小龍《死亡遊戲》劇照、鄧麗君初登場印記、70年代電影票房紀錄⋯⋯新世界發展去年以47.76億元投得北角皇都戲院大廈業權，是歷來最大宗強拍項目，並宣佈復修屬一級歷史建築的前戲院部份。新世界在復修工程動工前，今起至本月30日在皇都商場舉辦《尋找你我他的皇都》，展出多項與皇都及本地演藝文化歷史文物。活動設名額並須預先網上登記。

踏入時光倒流50年的北角皇都，先到售票處領取與50年代一樣的戲飛──璇宮戲院當年開業，超等位票價3.5元、前座最便宜也要1.5元。憑票入場，「率先上映」的是璇宮戲院與娛樂界鉅子歐德禮（Harry Oscar Odell）的傳奇故事，這位生於埃及的商人，投身電影發行事業，創辦璇宮戲院，璇宮戲院1952至1957年間，為本港引入頂尖文化藝術表演。在歐德禮的辦公桌、璇宮戲院表演舞台旁，有歐德禮兒媳親述其生平點滴。

登光舞台，璇宮落幕，迎來皇都輝煌。「不日上映」的有多張50年代至70年代用作簡介電影的「戲橋」及舊戲票，最矚目的是本港電影海報大師阮大勇繪畫的70年代電影海報，還有已故巨星李小龍遺作《死亡遊戲》的電影海報及節錄。旁邊的電影院座位及帶位員制服，依照當年1:1仿製。展出的還有皇都戲院70年代票房紀錄、租約，甚至員工例假單等逾百件舊物。

要「好戲連場」，皇都的飛拱建築其實也是藝術。全球獨一無二的飛拱使用鋼筋混凝土，貫徹戰後初期現代主義建築特色，猶如「巨爪」讓底下的戲院無需任何支柱支撐，也可提升場內音效，表演盡收觀眾眼底。「真飛拱」未有開放，但場內有霓虹燈「小飛拱」，拋物線桁架同樣「耀眼」。

冀收集更多皇都舊物助復修研究

新世界文物項目主管楊穎賢說，皇都戲院的修復仍正研究如何處理，期望可收集到更多與皇都相關的舊物和口述歷史。她指，在訪問戲院舊員工時，發現員工都怕危險，很少走上飛拱，而戲院結業轉為桌球室，桌球室的設施仍在進行清拆工程，今年將會進行更仔細的勘察。她未有透露相關成本，但強調商場和戲院部份會一口氣研究修復和活化。

如欲參與《尋找你我他的皇都》活動，需先登記成為新世界旗下非牟利機構Culture for tomorrow的會員，免費入會。新世界指，受制於限聚令和疫情，無法開放與公眾參加，每小時進場人數上限為30人，登記成為會員後，也要回答自己對保育和歷史有無興趣等，成功獲挑選才可進場參與。活動即日起開始登記，不接受Walk-in。本月中開始亦會有網上虛擬導賞，公眾可免費觀賞。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！