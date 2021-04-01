中學文憑試（DSE）將於本月23日開考，在武漢肺炎疫情反覆下，教育局宣佈若考生在考試時須接受強制檢疫，將可獲安排於竹篙灣檢疫中心內應考。至於受「封區」影響須留家等候檢測結果的考生，將可獲安排優先進行檢測，以盡早取得檢測結果赴試場應考。

現時政府可要求確診個案的密切接觸者在檢疫中心接受強制檢疫，由4月9日起，若文憑試考生須接受強制檢疫，可提交准考證等證明文件，獲安排於竹篙灣檢疫中心檢疫，並在檢疫中心內應考；若考生不願在檢疫中心應考，則可按既定機制向考評局申請成績評估。

監考員獨立考室外監考 設錄影設備

考生將被安排在經清潔的獨立房間應考，監考人員會在房間外監考，以減少與考生的接觸。監考人員會接受正確佩戴及卸除個人防護裝備等防疫訓練。教育局呼籲學校積極派出監考人員接受防疫訓練，協助有需要的考生，亦歡迎退休教師申請擔任。

考評局亦發新聞稿公佈詳情，指獨立考室會安裝錄影設備，除有監考人員在考室外監考及協助考試進行，所有考試程序，包括檢查考生的准考證與身份證明文件、開考及完卷時間、考試規則等，會盡量與一般試場安排一致；聆聽考試則會用收音機廣播形式進行。惟由於場地和設施所限，部份特別考試安排或未能提供。

優先檢測須提交准考證

另外，由本月22日起，受封區影響須留家接受強制檢測的考生，可盡早到區內臨時採樣站，提交准考證等文件證明翌日須參加文憑試，便可獲安排優先做檢測。考生須通知考評局已接受強制檢測，亦可要求調往鄰近試場應考。

若考生須在封區完成前前往試場，無論是否已取得檢測結果，都可在記錄資料後離開「受限區域」。如考生在前往試場期間收到陰性檢測結果，便可如期應考，但考評局只會容許取得陰性檢測結果的考生進入試場。

考評局表示，受封區影響考生應盡早到臨時採樣站接受檢測，並盡快電郵至RTD@hkeaa.edu.hk通知考評局。考生要向試場人員出示陰性檢測結果的手機短訊，方會獲准進入，若未收到結果則要在學校指定區域等候。若考生在開考後才能進入試場，應找試場主任記錄時間，並在考試後填寫考遢異常事件報告，讓考評局跟進。就上述安排，考生可致電考評局公開考試資訊中心查詢：36288860

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