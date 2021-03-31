【本報訊】一名被海關視為「製毒大師」的建築工，涉租用西貢近年新入伙屋苑單位製毒，其間利用化學物將霹靂可卡因淨化變雪白以抬高售價，又把來自南美洲大批可卡因等毒品，用寶馬、KTM等汽車品牌作包裝，以區分來源及純度供應本地市場。海關周一在西貢拘捕疑犯，搗破單位內製毒工場，撿獲總值約7,300萬元毒品。

本周一黃昏，海關毒品調查科人員掩至西貢採取緝毒行動，截查一名目標男子，在他身上及兩個手抽紙袋內，撿獲約2.2公斤懷疑可卡因及小量霹靂可卡因。關員將他押返附近私人屋苑單位，在單位一個巨型夾萬內，再撿獲約重52公斤懷疑可卡因，以及約620克懷疑霹靂可卡因，全部以汽車品牌包裝作掩飾，另撿獲一批毒品包裝工具；涉案毒品總市值約7,300萬元。

淨化變雪白 助高價散貨

25歲被捕男子報稱建築工，被控一項製毒及販毒罪，案件今在觀塘裁判法院提堂。海關毒品調查科指揮官方向榮稱，可用製毒大師來形容被捕人，他涉租用涉事約600呎單位製造霹靂可卡因，並懂以鹽酸和阿摩尼亞等化學物質，將霹靂可卡因淨化得更雪白，藉此提高售價。相對一般毒販用超市買到的梳打粉淨化毒品，被捕人的手法較罕見，相信受過專門訓練。

海關其後召政府化驗所人員到場，證實單位內有製毒痕迹。據悉，涉案單位位於西貢市中心一入伙三年的屋苑，被捕人租用單位幾個月，但他日常不在單位內居住。方續稱，行動中撿獲毒品主要來自南美洲，但有多個不同生產來源，毒販利用寶馬、KTM等汽車包裝，區分來源及純度，以供應本地市場，估計小量已流出市面。

連同上月底在一個秘魯抵港的貨櫃中撿獲80公斤可卡因，海關一個月內已破獲市值共約兩億港元可卡因毒品。海關強調，販毒及製毒均屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判終身監禁。

K Kwong寸海關：唔識就大師

對於今次案中有人在屋苑製毒被稱為製毒大師，化學博士鄺士山（Dr. K Kwong）反指是「普通嘢」、用化學物將霹靂可卡因淨化變雪白也只是中學程度，直言「可卡因來源要買，但平時買支咳水，成份都可以提煉海洛英，喺屋企製毒係做得到」，懷疑被捕人在網上找來資料。他揶揄海關：「唔識就梗係大師，拉個嘍囉同拉個大師，梗係大師credit高好多啦！」