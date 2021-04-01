前年聖誕節網民發起「和你Shop」，多區爆發警民衝突。有16歲男生在旺角被搜出一支雷射筆，被控公眾地方管有攻擊性武器罪。案件經審訊後，裁判官葉啟亮今裁決時指男生身處的地方有警方曾舉黑旗，而從男生一身的裝束及攜帶的物品，可以推論他有意圖以雷射筆用作傷人，故裁定男生罪成。葉官先為被告索取更生中心、勞教中心及教導所報告，被告須還柙至本月15日判刑。

散庭後，男生步入羈柙室，旁聽人士向他高叫「撐住」，有女親友則激動說：「搞錯啊，都冇做過，打war game之嘛。」

辯方在陳詞時指出，偵緝高級警員47769梁振星僅以1至2秒瞬間即逝的眼神接觸，便斷定被告當時神情驚慌，從而上前截停及搜查被告，純為主觀判斷。葉官今則指，警員加入警隊31年，觀察神態後截查雖不能肯定可靠，但仍是屢行職責。再者，被告遭截查後被搜出的物件才是重點，與其可信性或可靠性無關。葉官認為警員證供清晰肯定，沒有避重就輕或歪曲事實。

葉官續說，辯方指截停被告時現場氣氛已經平靜下來，被告沒有逃跑，控方無證據指被告曾參與叫囂及集結。惟片段所見，案發現場較早前場面混亂，駐守的防暴警曾舉黑旗。而被告身處接近位置，他曾否參與非法集結與有否使用雷射筆沒有直接關聯，而是他身處現場及管有雷射筆的意圖。

被告承認搜獲的雷射筆屬於他，控方專家證人亦指雷射筆單獨使用可作傷人，葉官認為縱然被告不知該雷射筆的輸出功率，但其外殼寫有「Danger」警告字眼，被告應該知道其危險性。辯方雖指被告帶有的兩支雷射筆一支有電，一支無電，若有意圖傷人，不可能帶一支無電雷射筆的出街。惟葉官認為，兩者無必然關係，亦未能斷言該雷射筆出街時無電。

葉官再以現場片段結合被告身上裝束及搜獲的證物，推論被告帶同的望遠鏡及金屬汽槍彈夾等物品，已預計會有衝突事件。而當時並無肺炎疫情，口罩可用作遮蓋面部，而雷射筆放置於背囊隨手可得的顯眼位置，因而推論被告有傷人意圖，裁定被告罪名成立。

根據早前庭上證供，前年12月25日晚上約11時半，被告在旺角彌敦道678號外揹着深藍色背包，神色慌張，迴避警員眼神，截查後搜出涉案雷射筆，另搜出一個內藏白色膠珠的金屬製氣槍子彈夾、一個防毒面罩、兩個濾罐及一條雜色頭巾等。

現年17歲的被告正接受汽車維修學徒培訓，父母離異。辯方保留求情。

【案件編號：KCCC2717/20】

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