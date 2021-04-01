執輸行頭慘過敗家？李嘉誠嘅長江集團未必咁諗喎。當人大常委會喺周二通過修訂《基本法》附件一同二，將香港嘅選舉制度嚟個開倒車式翻天覆地改變，一班人大、政協、愛國組織同政團當然要鼎力支持，喺左報畀錢登廣告以示自己係「愛國者」，希望阿爺「見到」佢哋嘅一片「紅」心壯志。大孖沙都唔例外，梗係要跟隊買廣告效忠，紛紛喺噚日嘅《大公報》同《文匯報》表明一致支持全國人大常委會決定。

之但係，喺噚日刊登嘅地產商紅海廣告中，冇咗超人李嘉誠旗下嘅長和系集團，但呢啲表忠嘢，有心又唔怕遲，你慌遲一日登，左報唔畀咩？結果長江集團嘅廣告，今日先登場，半版在上，下面半版則係黃志祥嘅信和集團，字眼模式全部一樣，總之就係「全力支持」，唔通左報會見到話反對嘅廣告咩……

除咗長江廣告，一個叫做「香港詩詞學會」嘅組織亦喺左報賣廣告支持人大決定，除咗出錢買咗全版廣告，仲好有心思囉，話個決定令大家深受鼓舞，詩情激昂下，附埋43首詩情頌賀一番，畀啲大孖沙只出情買倒模廣告，多咗一份「真愛」。

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