【本報訊】網民前年11月一連多天發起大三罷行動並於各區堵路，警方連日拘捕多人。曾就讀名校的24歲大學男生被指在荃灣管有一把玻璃鎚，經審訊後，昨被裁判官劉淑嫻裁定管有物品意圖摧毀或損壞財產罪名成立，判囚三個月，但獲准保釋等候上訴，以應付大學最後一年考試。

被告雷震霆（24歲）被控前年11月12日在荃灣沙咀道某店外管有一把玻璃鎚。辯方於審訊時質疑兩名警員就撿取男生背囊的證供有分歧，一名警員指被告除下背囊後才上手銬，另一姓吳警員則指被告背囊一直跟身。

求情指一直就讀名校

劉官昨指，片段情況與吳姓警員供詞一致，接納吳的證供。至於追截及拘捕被告的警長在書面口供遺漏交代被告掙扎等情況，劉官認為非關鍵，沒對被告造成不公，也不影響警長的可信性與可靠性。

辯方求情時呈上被告及雙親的求情信，透露被告一直在名校就讀，現在讀大學最後一年，案件對其學業及家人均帶來影響，被告深感愧疚。

劉官指，案件嚴重之處在於有人集結堵路，而玻璃鎚可用作刑事毀壞用途，被告的優秀表現僅屬個人因素，不能過份強調。劉官指法庭必須着重阻嚇因素，以即時入獄四個月作為量刑起點，但因玻璃鎚從被告背囊內搜出，沒有證據顯示曾被使用，酌情扣減一個月。

案件編號：WKCC1805/20