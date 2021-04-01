港區人大代表葉國謙形容指，北京推出《國安法》和「完善」選舉制度這套「組合拳」，因北京底線被觸碰，而且不斷制裁中國的美國「之前搞咁大單嘢出嚟」，認為美國因素已不用考慮，對敵人「唔使睇佢面色做人」。至於日後選委會召集人人選，葉表示「難保可能董建華先生做」。

葉國謙接受民主黨前主席劉慧卿專訪時指，北京早於前年四中全會已決定推出「組合拳」。他聲稱自己亦不欲見到這情況，但北京要確保議會、建制架構內的都是「愛國者」。劉慧卿即駁「愛國者」定義模糊，反問「我係咪愛國者？」葉未有即時回應，及後才說：「我唔覺得你（劉慧卿）反對中國、顛覆中國。」

葉又提到，如今問題是美國「搞鬼」，指美國是首個不斷對中國「搞制裁」的國家，認為既然美國這樣做，便不用再考慮美國因素，覺得對敵人「唔使睇佢面色做人」。

暗批田飛龍「亂噏」

提到選委會能否代表市民的問題時，葉指選委會不能忽視市民的意見，相信選委會當中也有市民的意見。至於新設的選委會召集人，葉重申這是「兜底」安排，在特殊情況、必要、意想不到的情況時才有作用，而召集人選而列明是「國家級」的人，目前就有董建華和梁振英二人，故「難保可能董建華先生做」。

早前葉與全國港澳研究會理事田飛龍，因「忠誠廢物」論而有過隔空罵戰。葉今日被問到田的言論是代表中央時即說：「代表中央嗰個叫習近平」。葉又不點名指有人「亂噏」，但結果有目共睹，他亦不擔心民建聯會被取代。

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