在搜尋器上打「臭罌出臭草」，聯想字即出現「梁耀忠」。從政36年，由95年起，過渡至立法會後連續6屆參選未嘗一敗。那些年，嘲諷特首小圈子選舉是臭罌和臭草的白頭佬，是香港史上首個被逐議員。四分一世紀過去，白髮依舊，昔日的敢言「抗爭」，卻成了今日屢被千夫所指的「逃兵」。退出民主派初選、告別民陣和支聯會，2019年示威者衝擊立法會時試圖阻止但被撲倒抬走，成了分道揚鑣的標誌性一幕。自認溫和路線在今日時空不受年輕人歡迎，卻又因紅線急速收緊，同被控參與及組織未經批准遊行，梁選擇開審前認罪，最終能否逃過牢獄之苦，仍是未知之數。

原為教師、人稱白頭佬的梁耀忠出身草根，78年成立「街坊工友服務處」，85年起當選葵芳區議員至今。在地區深耕細作，95年再下一城，出戰「新九組」紡織及製衣界別，成為雙料議員，為基層勞工和弱勢發聲的形象，深入民心。除了直選戰無不勝，這個昔日票王，那些年為在囚年輕人發聲，亦為他贏盡掌聲。

作為見證九七主權過渡的草根議員，當年就有23位回歸前曾犯上嚴重罪行、待英女皇發落的青少年犯向60名議員求助，但最終只有梁耀忠一人跟進和探望，成功爭取確實刑期，事蹟更被拍成電影《等候董建華發落》。

時代洪流中揼石仔

「我固執而持久地，過這種生活」，2010年，梁耀忠以此為其自傳命名。只是札根社區跟個案的「揼石仔」路線，始終難抵時代洪流，2012年，席捲全港的反國教運動，以至2014年的雨傘運動，政治形勢急促變化，將專注民生工作、以傳統方式為民請命的梁耀忠一再推到政治風眼。他的「固執」和「持久地」不埋堆的作風，令他與光譜拉得越來越闊的民主派，走上分岔路。

2010年，梁耀忠就因為不支持公民黨和社民連發起的「五區公投」而備受抨擊，有政黨更公然批評他不是梁耀忠，而是建制議員譚耀宗。2016年的立法會主席選舉風波，分歧更是尖銳，其時梁耀忠以立法會第二資深議員身份主持主席選舉，多名民主派議員質疑梁君彥尚未放棄英籍，無參與主席選舉的資格，議會陷入混亂之際，梁卻突然放棄主持選舉，改由建制派石禮謙頂上，結果令梁君彥順利當選。

讓位石禮謙屢被「鞭屍」

自此，每當梁君彥濫用權力，梁耀忠就被網民「鞭屍」揶揄，事後梁受訪表示「經一事長一智」，揚言過去4年的議會工作與之前20年大為不同，若然能夠再選擇一次，他相信自己會先與民主派議員商議再決定。只是言猶在耳，在標榜齊上齊落的時空，2020年，梁耀忠又讓自己再次走進政治風眼，宣佈參選時表明有意違反民主派初選機制，最終街工退出選舉，他亦宣佈不爭取連任退下火線。

與在民主路上失去耐性的年輕人以至泛民漸行漸遠，讓梁耀忠置身尷尬的處境。2019年7月1日，示威者衝擊立法會大樓，他試圖阻止但被撲倒抬走，事後梁說感無奈但理解：「佢哋問我而家唔衝，仲有咩好做？我都打個問號。」走過30年民主路，這個67歲、89年親上北京天安門廣場聲援的老民主派，宣佈告別立法會專注地區工作。

只是，歷史巨輪並沒有停下來，成王敗寇，當權者大幅收緊紅線，大搜捕、連坐式檢控，讓如梁耀忠一類的溫和民主派，在大時代下同被捲入漩渦，逃不過步步進迫的紅線，在「流水式集會」案中與另外8名民主派人士同被檢控，正等候4月1日宣判，梁耀忠以「沒心情」為由婉拒訪問，這個第一代深耕細作的票王，最終能否逃過牢獄之苦，仍是未知之數。

記者 呂麗嬋

梁耀忠簡歷

年齡：67歲

1978年 英留學回港加入新青學社，並改組成為「街坊工友服務處」

1985年 當選區議員，於葵芳選區連任至今，2011年更取得91%得票率

1995年 通過立法局新九組當選，其後連續6屆直選未嘗一敗

1996年 以「臭罌出臭草」諷刺特首小圈子選舉，成為首名被逐議員

2003年 區選以全港最高票連任成為票王

2010年 不支持公民黨和社民連發起的「五區公投」而被批評

2016年 放棄主持選舉，改石禮謙頂上，結果令梁君彥當選主席

2019年 試圖阻止示威者衝擊立法會大樓反被撲倒抬走

2020年 宣佈參選時表明有意違反民主派初選機制，最終宣佈不爭取連任

2020年 被控參與及組織未經批准遊行認罪待判

2021年 宣佈街工退出民陣，並不再出任支聯會常委

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