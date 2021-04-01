17歲男生去年5月在沙田新城市廣場「賀」行政長官林鄭月娥生辰，其間參與破壞飲品店「喜茶」，及後承認刑事毀壞罪，被判接受200小時社會服務令，惟遭律政司成功向上訴庭申請覆核刑期，上訴庭下令索取勞教中心、教導所及更生中心報告協助判刑。案件今再訊，報告內容提及男生自幼患有哮喘，身體狀況不宜判入勞教中心。惟上訴庭認為這與原審時感化報告透露男生在運動方面有出色表現的說法不脗合，決定再索取進一步報告才判刑。

案件由高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及原訟庭法官潘敏琦處理。

代表周姓男生的大律師吳建五今早向上訴庭指，報告內容與原審時一致，惟上訴庭不表認同。法官彭偉昌今稱，新近報告指男生先天患有哮喘，而且要定期就診，難以理解原審時索取的報告何以隻字不提。

法官潘敏琦亦指，男生父母見感化官時，亦同樣沒有提及哮喘問題，甚至營造男生在運動方面表現出色，2016年至2019年跑步更屢次奪冠；惟今次報告卻有180度轉變，兩者就體能上的形容有明顯差別，存在不能磨合之處，新報告並因應其身體狀況而不建議判處勞教中心。

大狀稱曾就此詢問男生父親，獲回覆指男生自小需到私家診所就診，但因時間緊迫，未及向診所索取相關證明和報告。大狀解釋原審時未有提及哮喘問題，或只因一時忽略。

但首席法官潘兆初指，上訴庭為考慮合適判刑，重視報告內容。考慮中的勞教中心、教導所和更生中心雖同樣是拘留式刑罰，惟三者在體能上要求有所區別。

父母不欲兒子讀哲學怕太多思考人生

吳在索取指示後向上訴庭確認，男生自幼患有哮喘；而體能問題，男生因疫情關係已無鍛鍊，身體狀況較前變差。至於為何沒有向懲教人員提及踢足球和賽跑，原因是對方沒有問及。

大狀又透露，男生早前表示欲升讀哲學課程，惟男生父母不希望他讀哲學，不欲他太多思考人生，走回頭路，認為攻讀經濟更為實際。

律政司署理助理刑事檢控專員蕭啟業指，以他了解，「哮喘有藥食，可做一般運動」。彭官則指，足球和賽跑與規律性訓練步操可能有所不同。

上訴庭經商討後稱，報告以男生患有哮喘及需長期覆診為由，認為他不適合入勞教中心，但當中形容男生的體能及身體狀況，與原審時感化及社會服務令報告中提及他是足球校隊成員且賽跑得獎的情況並不脗合。法庭決定再索進一步報告，4月16日始作判刑。

上訴庭並指示答辯方須提交相關醫療證書和最後診療紀錄，同時下令將原審感化及社會服務報告副本交給撰寫進一步報告的懲教人員參考。

【案件編號：CAAR1/21】

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！