【刑毀何君堯議辦案】

【本報訊】前年7.21元朗⽩衣⼈恐襲翌⽇，⼤批不滿市民到何君堯議員辦事處⼤肆破壞。一名患有亞氏保加症以及過度活躍與專注力失調的男⽣，早前承認刑事毀壞罪，獲裁判官溫紹明判感化⼀年。其後律政司要求改判拘禁式刑罰，溫官考慮後改判200小時社會服務令。惟律政司仍不滿，昨向上訴庭要求覆核刑期。上訴庭認為溫官未有認真處理本案背景因素，原則犯錯，判刑明顯過輕，決定先將男生還柙，索閱教導所、勞教中心和更生中心報告，本月21日判刑。

本案由上訴庭法官彭偉昌、原訟庭法官潘敏琦及彭寶琴處理。現已20歲的被告學⽣朱沛恒，去年承認案發當⽇在荃灣荃豐中⼼刑事損壞何君堯議辦的玻璃牆。

申請方律政司署理助理刑事檢控專員蕭啟業昨指，何君堯因「做咗啲嘢」受針對，議辦被摧毀，要花11萬元裝修，之後買保險亦有困難。朱犯案並非一時衝動，案情嚴重，個人因素相對微不足道，不適合判服務令。蕭另指，朱在去年8月被判感化後不足一個月，涉非法集結被捕。

原審無認真處理7.21背景

答辯方資深大律師潘熙指，熱愛足球的朱曾入選港隊，犯案後感後悔並向何君堯道歉，希望獲何原諒。裁判官有兩次機會全盤考慮加刑因素，若非明顯過輕，上訴庭不應干預。惟彭官認為，案件由7.21事件引發，裁判官兩次判刑均無認真處理此背景問題。

案件編號：CAAR2/21