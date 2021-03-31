【本報訊】民主派初選案47人被控顛覆國家政權罪，除了11人保釋，其餘人士已還柙逾月，親友風雨不改前往探望。被關押遠離其他同案人士的尹兆堅仍心繫社區，最關心是街坊求助。劉頴匡透過電台聆聽特首林鄭月娥記者會，直言自己也是愛國者。林卓廷在囚期間第一次落場踢足球，更誤打誤撞入波，形容是「奇蹟」。

尹兆堅硬淨 仍着緊區務

繼前立法會議員張超雄在facebook引述尹兆堅被關在遠離其他同案人士的地方，孤獨感覺強烈後，民主黨黨友袁海文昨前往荔枝角收押所探望，形容尹意志堅定、好「硬淨」，又稱尹仍最關心地區事務，特別街坊求助個案，「佢第一件事係即刻交代呢啲着緊嘅嘢（區務）。」

黃于喬（Emilia）探望男友劉頴匡，引述劉前日透過香港電台聆聽林鄭記者會，自言：「證明我都係一個愛國者，好尊重佢（特首）。」她又提到劉研究新選舉制度，估計由甚麼建制派人士會出選等，惟她笑稱不太明白他研究的原因：「雖然佢係愛國者，但（選舉）都唔太關佢事。」

民主黨主席羅健熙探望胡志偉，同行還有胡太。羅形容胡精神飽滿，在獄中透過收音機、報紙等了解全國人大會常委會如何改動香港選舉制度，對此表達了看法，亦談到民主黨發展，惟不便公開內容。他引述胡表明在獄中未必完全掌握外面情況，「佢都係話你（羅健熙）搞掂佢啦，辛苦你啦」。他又透露胡已寄信給他，收信後會回信，笑言或趁此機會成為胡的筆友。

油尖旺區議員林兆彬則探望兩名正還柙的抗爭者，稱其中一人特別向他詢問12港人情況，「究竟佢哋屋企人有冇得探，佢哋（被還柙抗爭者）唔只係關心自己，仲好關心12港人」。

同被還柙在赤柱監獄的林卓廷，其團隊前晚在fb發帖分享，指林現轉到大倉可在球場踢波，更在日前第一次落場時誤打誤撞踢進一球，「佢好開心咁同我講係奇蹟」。林亦學會下國際象棋，「仲要首戰就獲勝，佢又不期然露出沾沾自喜嘅表情」。