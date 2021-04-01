前排無啦啦被廣播處長李百全抽起，盛傳同討論中央「閹制」有關嘅節目《議事論事》，今晚又可以播。八方睇完終於明點解出到街，因為節目主要係由建制派講晒，最唔建制派嘅嘉賓，就係以為自己仲係民主派嘅新思維主持狄志遠，傾力演出咩叫「小罵大幫忙」。

呢集《議事論事》有得傾「閹制」喇，不過探討嘅係「建制派如何重構政治版圖」，受訪議員有經民聯梁美芬、工聯會黃國健、紫荊黨主席李山，另加中大學者馬嶽咁大把，民主黨主席羅健熙只係過吓鏡。

去到前立法會主席曾鈺成主持嘅環節，就輪到狄志遠以「民主派」人士身份表演。狄志遠話今次「閹制」唔理想、參選門檻高咗、審查意味好強等，即係「小罵」。然後曾鈺成問，民主派要攞提名有冇難度時，狄志遠話「人大政協入面都有啲開明人士」，連曾鈺成聽到都忍唔住笑出聲。

「小罵」完梗係「大幫忙」。狄志遠話「中央都話明唔搞清一色，你連畀人去選嘅機會都冇，咁你中央好難交代？」交代？同邊個交代？中央話明「中國人不吃這一套」呀，使乜向人交代？

狄志遠：中央大動作無非想施政有效

狄志遠又話，泛民一係維持激進、放棄議會平台，一係就調整策略，相信「對話總比對抗好」。曾鈺成跟手助攻：「照你嘅講法，並不是立場轉變，只係政策或策略嘅調查？」狄志遠再補刀，話民主派喺議會不嬲都係少數，所以要結合民間力量，並唔係只靠議會嗰十幾個席位。真係極盡氹人落叠嘅意味，彷彿呢廿幾年嚟，民主派從未試過好聲好氣咁「對話」、從未結合過民間力量一樣咁。

狄志遠仲好似好驚民主派唔去選，話如果民主派放棄議會，民主運動會萎縮，仲提到「去到尾，我哋唔係喺議會鬥爭數人頭，中央搞咁大動作佢想點啫？佢想政府施政有效」，「如果議會裏面，中央控制到建制派控制大局，大家咪坐喺度等飯開，咁議會冇質素，政府施政唔能夠配合民意，得不償失喎！」狄志遠自己都話民主派一直係少數，咁呢廿幾年嚟，建制派佔多數嘅議會又幾時真係「發展經濟、改善民生」過呢？政府施政唔配合民意就得不償失？而家政府嘅施政都冇配合民意啦。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！