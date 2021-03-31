人大常委自我推翻，三部曲不要了、五部曲不要了、「循序漸進」一風吹，繼續高唱「完善」香港民主制度。林鄭月娥說，世界並不只有一種民主制度；說得沒錯，很多極權國度與流氓國家都信奉「民主」，北韓就叫朝鮮民主主義人民共和國，中非有剛果民主共和國。皇帝穿上新疆棉織成的新衣，頭戴華麗冠冕，裝扮優雅，「民主」二字刻在額上，明天會更好，逼近了北韓與剛果的水平。

愛國能者興高采烈的自閹

早前有愛國能者出來解畫，說區議會本來「不屬政權機構」，所以被剔出選委會。現在的新香港藍圖，加入分區委員會滅罪委員會防火委員會成員，他們很多是在區議會選舉中遭選民唾棄的人，現在搖身一變成權力新寵，原來防火防盜、由民政署長委任的街坊友好才叫政權機構。以委任取代民選，以黨意取代民意，很正常，無驚喜。最過份的是，防盜防火委員會既然如此重要，那麼防蚊、防鼠、防木蝨呢，這些人努力耕耘，投身民生福祉，應該齊來當選委吧。

看新香港新選舉，愛國能者要取得參選資格的過程，就想起西藏路邊「磕長頭」的信眾，他們磕頭朝聖，五體投地，無休無止。日後的愛國者參選人，無論是直選或功能組別，皆要取得選委會五個界別各自的提名票，而每位選委只可提名一人，提名票奇貨可居，必將締造政治乞討卑躬屈膝時代新景象。

得選委提名後，尚要經過重重資格審查關卡，愛國能人為證明自己並非忠誠廢物，人人奮發圖強，批鬥整風運動中身先士卒，不懂英文者也要開twitter搞大外宣。參選人要經資格審查委員會核實是否愛國，卻原來審查委員會只屬低規格橡皮圖章，要聽國安委員會的審查意見書指示，而國安委原來又交託警察國安處調查。

即是說，參選人是否合格，要問過警察；又即是說，你一參選，警察國安處就會為你開一個檔案。而一切決定不得覆核提訴，代表權力巨獸無限膨脹；這不叫愛國者治港，這是軍政府治港、秘密警察治港、槍桿子治港。

新設立的資格審查委員會，成員全由政府官員擔任，亦是另一創舉。即是說，理應受監察的政府官員，反過來操控議員是否有參選資格。荒謬絕倫的是，這幫立法會議員，將一路開開心心跪倒。立法會剛剛上演修改會議常規一幕，身為尊貴議員，作法自縛，引刀成一快，極速通過閹割自己發言權利的新屠刀；很快，這幫議員又要面對一大堆反轉選舉的法案，你們將露出真誠笑容，一路感激皇恩浩蕩，一路溝淡自己權力，擁護磕頭路線圖，愛得悲壯，天地為之動容。

當選後也不是一勞永逸，不要忘記那個「全流程資格審查」，尊貴的愛國能者們，你就算做得成議員，審查委員會仍在永續運作。你以為在監察政府，政府官員在審查委員會內也在監察你，隨時DQ你，意味着磕頭下跪無止境。

磕頭乞討，就是新時代的長征，抱歉，這比喻絕對沒有侮辱藏傳佛教徒的意思，我佩服真誠的信仰，鄙視扮忠誠的廢物。諸位愛國能人，長年跪得太久，腰骨難免變形，各位可學習藏人磕長頭穿戴的衣物，必須在膝蓋及手掌手臂部位，墊皮革護膝護踭，或可避免跪得一身鮮血淋漓，有礙國體。

第一次推遲選舉，說是因為疫症；第二次推遲選舉，終於承認是因為現在制度我無辦法贏，要先反轉選舉制度、溝淡民意、全面操縱，才可以給你選票。根據新香港遊戲規則，能代表香港人的直選議席只佔九分之二，香港人排於警察、國安委、政府官僚、中聯辦幫、愛黨組織、全國組織、商界與專業利益團體之下，地位大概是九等公民。

所謂香港人當家作主，承諾徹底破滅；我們成為自己土地的異鄉人，而這只是一個開始。可以擁抱時要擁抱，見字要飲水，見人磕頭時，要微笑。

區家麟