《經濟學人》2月發表2020年度民主指數，香港大跌12位，全球排名87，由原本「具缺陷的民主」，降級至「混合政體」，距離「極權」只一步之遙。但當時人大的「完善選舉制度」方案尚未出台，分數並未反映一直加速惡化的實況。

習慣自由的香港人是否已置身於極權國度中？本報抽出世界上幾個專制國家，分析它們的選舉制度，發現與香港的「完善」制度有着驚人相似之處。這些獨裁政體，參選人須接受資格審查，異見者難以通過重重關卡，管治者對民意、對制度上下其手，與刻下香港酷似。

在徒具虛殼的所謂選舉制度下，香港人還應否履行公民責任參與投票？記者訪問了美國著名民主學者戴雅門、人權分子羅傑斯，以其他國家的經歷作例子，討論港人應否繼續參與這場不公平的選舉遊戲。

記者：關冠麒

隨着國安法實施，香港在2020年的《經濟學人》民主指數中，滿分10分的總評分下跌0.45分至5.57，若再跌1.57分就會陷入「極權」組別，與北韓、敍利亞、沙地阿拉伯、中國（排名151）等國家齊名。

事實上，由於持續未有普選特首和立法會，加上DQ參選者甚至立法會議員，以及香港民族黨「黨禁」事件等，香港在「選舉制度與多元性」一項的評分近年來都維持於約3分，較不少「極權」組別的國家還低（例如巴勒斯坦、伊拉克、阿富汗等）。

經歷過民主派區議會大勝，去年政府先藉武肺將立法會選舉延後，今年北京又要「完善選舉制度」，找國安公署對參選者進行資格審查、加入選委會議席溝淡立法會的民主成份、在特首選委中加入人大、政協組別確保全面操控特首選舉，各項措施勢令此項評分再下降。

香港選舉制度近年的種種改變，正正與其他極權國度在表面上的民主選舉背後進行操控相雷同。記者嘗試從敍利亞、乍德、烏茲別克、巴林、白羅斯和尼加拉瓜等例子，參透威權政府營造假民主的手法。

敍利亞 控制提名權剔除對手 民主指數排名：164

被非政府組織「自由之家」 形容為「世界上其中一個最高壓國家」的敍利亞，長年由阿拉伯復興社會黨一黨專政。雖然2012年，敍利亞訂立新憲法，變為多黨制國家，容許其他黨派競逐公職，人民又可普選總統，但獨裁者阿薩德所訂立的選舉制度，其實仍完全傾斜於執政黨。

敍利亞國會選舉分為15個選區，參加者可自組名單出選，最高票數的名單可全取該選區所有議席。但按規定，每張參選名單中最少三分二候選者，要來自執政聯盟「全國進步陣線」，意味着雖然表面上是「普選」，但選民根本無法自由選擇執政黨以外的人選。同時，憲法又規定一半議員必須是工人或農民，但其工人或農民資格則由阿薩德委任的委員會決定，因此政權隨時可藉此取消某人的參選權，如同香港的資格審查委員會。

國會的組成亦對總統選舉極之關鍵。如同香港的選舉委員會，憲法規定參選總統必須獲國會（多於15%議員）提名。因此若執政黨操控了國會，很容易藉控制提名權來排除總統選舉中的主要對手。

乍德 無限延期拒舉行大選 民主指數排名：163

乍德總統代比自1990年憑軍事政變掌權，一直獨攬大權。雖然制度上乍德的總統及國會均由普選產生，但30年來並無反對派能威脅其勢力。

除了利用拘捕、扣押甚至失蹤等手段打壓反對派，乍德亦將國會選舉玩弄於股掌。原定每四年舉行一次大選，但執政黨「愛國拯救運動」在2011年的選舉贏得七成席位後，代比就以各種理由拒絕再次舉行大選。2017年，總統代比以經濟下滑資金不足為由，決定將原已延後兩年的國會選舉再度延期至2018年11月，像香港立法會一樣，由原國會議員續任。到2018年，政府又再將選舉日期延至2019年5月。

但由於新挑選的獨立選舉委員會成員中，完全無反對派代表，其中立性被反對派挑戰，獨立選舉委員會決定再將選舉延後至2020年。去年，乍德政府跟港府一樣，以武漢肺炎疫潮為由再次更改選舉日期。最新的選舉日定於2021年10月24日。

烏茲別克 合法政黨全為建制派 民主指數排名：155

烏茲別克自1991年脫離蘇聯獨立，並由卡里莫夫當選首任總統後，當地政權一直不容許反對派政黨運作。但要參選立法院，則必須獲得合法註冊的政黨提名，因此反對派幾乎完全無參選機會。連流亡海外的反對派家人及其支持者，都被禁止參與選舉。

即使到1995年，卡里莫夫宣稱開放反對派籌組政黨，但仍只得支持烏國政府的政黨容許合法註冊。獨立至今三十年，全國只得5個合法政黨，全部屬建制陣營。

今年2月，現任總統米爾濟約耶夫向聯合國人權理事會發表演講，聲稱會為烏茲別克的民主改革帶來新動力。但數日後就立即食言。在當地反對派舉行多年來首次公開會議前夕，政府突然拘禁反對派代表、曾宣佈會競逐今年總統大選的前大學教師 Allakulov，令會議無法進行，亦可能再無機會跟掌權者一爭朝夕。

巴林 國王親信擁絕對權力 民主指數排名：150

中東國家巴林運行君主立憲制，其國王有極大權力，可以自行任命首相、最高法院法官等重要職位，這些要職現時均由皇室家族成員擔任。國會下議院「代表會」表面上由全民直選產生，但實際上反對派參政的機會極微，而且其影響政策的能力亦被嚴重削弱。

根據自由之家的報告，自巴林2011年「阿拉伯之春」期間發生過反王權示威後，政府就收緊公民的政治權利，先後將兩個最大反對派社團解散。及後又在2018年的代表理事會選舉舉行前，通過新法例禁止所有已解散社團的前成員參選。反對派領袖沙爾曼更被指涉間諜活動，被判終身監禁。同時，由於巴林近七成穆斯林人口屬於什葉派，皇室代表的遜尼派反屬小數，為確保遜尼派候選人勝算，政府刻意將國家劃分成不利什葉派的選區。最終大部份席位均由親政府人士奪得。

另一方面，為確保皇室全面掌權，政府2002年修改憲法，在立法機構中設立上議院「協商會」。40名成員全由國王自行任命，而且跟下議院有同等立法權，更有絕對權力否決下議院通過的法律，不受憲法限制。

白羅斯 瘋狂DQ150反對派 民主指數排名：148

去年港人在白羅斯人民的抗爭中看見自己。白羅斯是少數仍受極權統治的歐洲國家，總統盧卡申科掌權27年。雖然總統以及眾議院多年來均由普選產生，但盧卡申科及其背後勢力依然穩如泰山，全因政權操控選舉的方法無所不用其極。

白羅斯各區各自成立選舉委員會，負責執行和管理選舉過程、候選人提名。委員會成員本來可由不同政治光譜的人士參與，但在2019年最新一屆的眾議院選舉，總共63,646位選舉委員當中，只得21位被認為屬反對派別，最終有超過150名反對派參選者被選舉委員會DQ，包括兩名上屆的反對派議員。在被禁絕參選權的情況下，反對派無法贏得任何議席。

剝奪參選權的情況在總統選舉中更嚴重，多年來有意競逐總統之位的反對派候選人，不僅多數被取消資格，不少更要面臨入獄或流亡。以去年的選舉為例，原先最有實力的三名反對派候選人，不僅被中央選舉委員會以收集的提名不足、財產申報有問題或涉嫌犯罪為由拒絕其報名，其中兩人更被判入獄，一人流亡俄羅斯。反對派代表季哈諾夫斯基在宣佈參選後兩天就被監禁，其妻斯季哈諾夫斯卡婭決定代夫參選，成功入閘，最終據報奪六成選票獲勝。但全面控制選舉的盧卡申科卻聲稱自己獲得八成選票連任，斯維特蘭娜惟有流亡至立陶宛，最終引發歷來最大型的民眾示威，至今仍未平息。

尼加拉瓜 列異見者為恐怖分子 民主指數排名：120

尼加拉瓜總統奧蒂嘉在2016年的總統選舉中尋求第二度連任。長年執政的奧蒂嘉大權在握，在司法系統中安插了大量黨友，為保萬無一失，尼加拉瓜最高法院在選前，將奧蒂嘉的最主要對手，獨立自由黨派出的候選人Montealegre的黨主席一職褫奪，令他無法再代表反對派政黨參選。同年，同樣由政權控制的最高選舉委員會，將16名抗議最高法院決定的反對派國會議員DQ。最終奧蒂嘉及其黨「桑地諾民族解放陣線」獲得壓倒性勝利。

自從尼加拉瓜人民在2018年舉行過連串反政府示威後，政權就進一步打壓異見者參政。今年國會就通過新法例，將曾收授外國組織捐款的人士列為「外國間諜」，又將特定異議者列為「恐怖分子」或「叛徒」，禁止他們擔任或競逐任何公職。

值得注意的是，除烏茲別克，以上國家都曾在去年於聯合國表態支持中國為香港立國安法，屬中國盟友。

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