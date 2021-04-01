曾被喻為民主黨「明日之星」的區諾軒現年33歲，早於在學時期已展現不平則鳴的個性，於校內積極參加學生組織為校政發聲。關心社會事務超過10年，區諾軒同時在學術上鑽研政治選舉制度，甚至參選體現政治理念。惜在今非昔比的制度內踩中政權紅線，最終淪為階下囚，無法一圓治學心願。

成就區諾軒政途的起點，是2005年六四燭光集會，每年有班人紀念六四死難者，燃起他的好奇心，開始認識社會運動與政治。大學入讀中大政治與行政學系，區諾軒在學生會出任內務秘書，專責監察校政。時任中大校長是全國政協劉遵義，向前特首董建華頒發博士榮譽、矮化粵語教學等多項校政備受批評，觸發區諾軒與一班同學成立「劉遵義施政監察」記錄劉的劣迹。同期本土意識抬頭，他參與過2007年保衞皇后碼頭、2009年反高鐵與2011年守護菜園村，逐漸成為推動本港民主的一員。

2011年棄學從政

畢業後區諾軒2009年加入民主黨，2011年辭任中大助教一職全職參選區議會。他曾透露，決定參選源自在日本留學時見識到當地議會力量如何善用權力為民眾謀福祉；此外他在已故民主黨觀塘區前區議員歐玉霞的選區成長，看到歐不靠勢力，用心緊貼每個街坊的求助，得以連任多年，在他心中埋下服務地區的種子。

區早年的學士論文已發現北京政權對香港的介入和統戰搶攻選票，造成選舉不公。他銳意參選證明靠紮實的地區工作，民主路仍有希望。

棄學從政，區向家人許下不連任3屆承諾，之後重返學界工作。區諾軒自此在政壇初試啼聲，加入民主黨後與黨友羅健熙在鴨脷洲「深耕」，2011年二人代表民主黨勝出南區區選利東一及二選區，區諾軒以119票之微撃敗爭取連任的建制派張少強。區羅二人以「利東孖寶」姿態再於2015年區選連任，區諾軒獲3,068票封南區「票王」。他與羅健熙及民主黨南區區議員柴文瀚常被合稱為「區羅柴」或民主黨「南區三寶」，直至2017年，屬較激進及進步派立場的區諾軒因路線分歧退出民主黨。

區諾軒亦曾闖立法會之途。2012年再夥黨友涂謹申及趙家賢合組一張名單出戰立法會選舉超級區議會界別，獲31.6萬票成為當年7張競選名單之冠，但只夠涂謹申當選。2016年立法會選舉轉戰功能組別批發及零售界，得1,231票挑戰自由黨邵家輝失敗。2017年港島區「票王」羅冠聰被DQ立法會議員資格，周庭欲補選但仍被DQ參選資格，空缺再由區諾軒頂上補選，獲137,181票擊敗新民黨陳家珮，但周庭選舉呈請勝訴，前年法庭裁定區諾軒喪失議員資格。

早於2014年被警拘捕

雖然區諾軒早於2014年參與預演佔中已曾被警方拘捕，但2019年起被加負的控罪比從前都更密集和嚴重。2019年反送中，區諾軒被控同年5月11日立法會《逃犯條例》修訂法案委員會時涉嫌觸犯《立法會（權力及特權）條例》第19條妨礙或騷擾議員開會；7月旺角清場他介入調停，被控以「大聲公」襲警罪成，原判140小時社會服務令，日前被律政司覆核刑期成功改囚9星期。最嚴重的控罪是去年有份協調民主動力「35+」民主派初選，今年初被國安處以「串謀顛覆國家政權罪」起訴。

區諾軒本來負笈日本東京大學公共政策研究院修讀博士課程，1月初回港後立即被捕，區曾言最大心願是完成課程，惟官司纏身未知何時圓夢，他亦有預期自己難以「重回教書的路」。

記者 袁楚雙

區諾軒簡歷

年齡：33歲

2007年 就讀中大二年級期間有份成立「劉遵義施政監察」

2009年 加入民主黨

2011年 以24歲之齡首度當選南區區議員，得票比建制派候選人張少多119票

2012年 與涂謹申及趙家賢合組一張名單參選立法會超級區議會議席

2014年 7.1大遊行後午夜參與學聯和平佔中預演，與510人一併被圍捕

2015年 爭取連任南區區議員成為當區票王，獲3,068票

2016年 出任民間人權陣線召集人；參選立法會批發及零售界功能界別選舉，以1,231票敗給自由黨邵家輝

2017年 民陣改選召集人，同年退出民主黨

2018年 立法會港島區補選代替被DQ的周庭出選，獲137,181票擊敗新民黨陳家珮

2019年 周庭選舉呈請勝訴，喪失議員資格

2020年 「大聲公」襲警罪成判140小時社會服務令，後被改判囚9星期；8.18流水式集會被控組織及參與非法集結被捕認罪

2021年 因協調民主派35+初選被控違反《國安法》還柙至今

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