港府計劃大幅度限制公眾查閱公司註冊資料，令傳媒透過調查報道揭露利益衝突及貪腐大受限制，引來極大迴響。政府晚上出稿指，未來查冊可繼續查閱董事資料，包括董事個人通訊地址和部份身份識別號碼，如香港身份證號碼的字母及3個數字。當局認為，有關資料連同董事姓名，足以辨認董事身份。有學者指，傳媒處理調查報道向來專業，加上個人資料已受法例保障，政府根本沒有需要就查冊設限。

財經事務及庫務局發言人晚上出稿，指在新查冊安排實施後，包括傳媒的所有查冊人士可繼續取覽公司登記冊上的董事的資料，包括董事個人的通訊地址和部份身份識別號碼，如香港身份證即字母另加3個數字。局方指，其他現時可查詢的資料並無任何新限制，認為有關資料連同董事姓名，足以辨認有關董事身份。

局方又指，董事提供的通訊地址若未能用於傳送文件，在《公司條例》下，法院有權命令公司註冊處披露該董事的住址作通訊之用，堅稱新安排不會對必要的文件傳送構成阻礙。當局又建議，若要進行盡職審查，可在獲有關董事授權後向公司註冊處申請查閱其住址及完整身份識別號碼。

財庫局重申，新查冊安排在繼續容許公眾獲取所需個人資料以確定公司的董事和其他主要人員的身份，以及保障個人私隱之間取得了合理平衡。

學者憂空殼公司通訊地址難追討欠薪

浸大新聞系高級講師呂秉權表示，如果查冊紀錄會顯示部份身份證號碼資料，而傳媒在資料作相比下，當局「足以辨認董事身份」的說法尚算說得通。

惟他擔心，即時現時也有不少公司用秘書公司、空殼公司作為公司通訊地址，記者或欲追討欠薪員工若只有公司地址，也未必聯絡到涉事公司人員。他指，若要求當局公開住址也要留待法庭處理，早已「蘇州過後無艇搭」。

呂秉權認為，傳媒處理調查報道上相當專業，不見得會將調查所得的個人資料公諸於世，加上現時個人資料已受《個人資料私隱條例》保障。而查冊權利亦不限於傳媒調查報道，亦影響會計、法律、勞工權益、生意合作的資料核實等，關乎公眾利益，根本沒有需要限制公眾查閱公司註冊資料。

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