拜登上任後第一場記者會，主旨圍繞美中關係，美中關係從模糊走向清晰：模糊易生猜忌，清晰敵友分明。

拜登定義的美中關係是競爭關係。美國關注新疆、香港的人權問題，屬於意識形態範疇，也可理解為競爭。美國關注台海南海的安全，屬於地緣政治範疇，說是競爭也能成立。

搞美版一帶一路 佔領地盤

拜登向英國首相約翰遜提議，民主國家推出類似中共「一帶一路」的計劃，以對抗中共的對外擴張，這也屬於地緣政治的範疇，但視為競爭也無不可。

拜登的美中衝突關係可歸納成三個層次：最低層次是兩國實力的競爭關係，中間層次是美中在地緣政治上的對抗關係，最高層次是美中在意識形態領域的敵對關係。

美中競爭是國力的競爭，類似馬拉松長跑，就是各自要提高自己的體能，比賽中或留前鬥後，或鬥前留後，勝負既取決於策略，更要靠自己的實力。比賽途中沒有身體接觸，只能將各自體能發揮到極致。

美中地緣對抗，類似於圍棋，決勝關鍵在於佔領最多地盤。不僅要先手佈局，還要把地盤「做活」，還要想辦法圍死對方，擴大自己地盤。

要在地緣政治對抗中獲勝，有賴實力競爭上的優勢。實力強才有力量爭地盤，沒有實力只好坐視對方擴張。中共數十年經營，佔了美國不少便宜，現在美國醒了，拜登印太經營，又搞美版一帶一路，已立足於對抗。

美中意識形態敵對關係，類似於拳擊，不管用甚麼辦法，唯一目的是擊倒對方。自己功夫要到家，落手打要害，靈活走位攻其不備，還要防備對方的殺着。不管如何，最終目的是要擊倒對方，或在點數上獲勝。

意識形態之敵對，前提是國家實力要強，地緣政治要佔上風，意識形態才能有壓倒性優勢。意識形態敵對是不可調和的，但沒有前兩者的優勢，就不用談。

拜登一再迴避美中關係的對抗和敵對關係，只是避重就輕：局限於競爭關係，降低敵意，從長計議。若將美中關係定義為敵對關係，那就要實力足夠強，外部部署停當，才有把握打贏。當前內外條件都不具備，鹵莽激化矛盾，自亂陣腳，反倒給對方可乘之機。

巨額投放科技 防中共超車

意識形態之敵對本質上不可調和，不是你吃掉我，就是我吃掉你，但又不是不可處理的，只要保持衝突不激化，甚至也可以長期共存，正如多年以來的中美關係。把敵對關係按下不表，直至萬事俱備，有決勝把握，那就到時再說。

至於地緣政治上的對抗關係，重點不在說而在做，見縫插針、擴充地盤是當務之急。美國多年麻痹，給中共讓出太多機會，勢力範圍明顯縮小，一旦醒覺，當然要重整旗鼓，台灣問題、東海南海問題、回應一帶一路，都是如此。

美國以五眼聯盟為根基，又組織「四方安全會談」，與歐盟北約關係在恢復中，對東盟分而治之，又開始着力經營中亞，按部就班，一切都在進行中。

拜登即將公佈一項價值三萬億美元的基礎設施投放，增加對量子計算、人工智能和生物技術等的投資，目的是讓美國在基礎建設和高科技研發方面佔先機，這是實力競爭的有力步驟，足以壓制中共的彎道超車。

與此同時，英特爾宣佈接到軍方大定單，將投資200億美元，在美國生產高性能晶元，以保障美國的高科技發展所需。政府鼓勵民間加大本土投資，既保障供應鏈安全，又繁榮經濟增加就業，一舉兩得。

拜登誓言中國不會在他任期內超越美國，以美國的財政、經濟和科技實力，這不會是空話。既立足於國力競爭，又不放松地緣政治對抗和意識形態的敵對，說得溫和，做得凌厲，中美對峙往深處遠處走，這已是死局，不可逆轉。

方圓

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