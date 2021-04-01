通識科下學年起將改名為公民及社會發展科（公社科）。香港民意研究所（民研）今發表相關調查，發現62%受訪者反對科目刪去部份民生及社會政治參與議題；54%受訪者亦反對課程及課時遭刪至原有一半。其中有近40%自稱非民主派受訪者，亦對上述兩題持反對意見。民研認為，結果反映非民主派也未必完全認同政府就科目的更動。

民研上月26日至30日以電郵及網上問卷形式訪問4,982名受訪者，詢問他們對港府刪改通識科內容及課時的看法。調查結果顯示，62%受訪者反對公社科刪去通識科原有的部份民生及社會政治參與議題，54%受訪者亦反對公社科課程及課時遭刪至原有一半。

另外，有48%受訪者反對增加大量有關國民身份認同的內容，35%受訪者則同意；有48%受訪者亦不認同「通識科自第一天已出現問題」的言論。

張銳輝：市民不滿政府橫蠻

受訪者中有500人自稱非民主派。在該群組中，雖有44.5%支持公社科刪去原有部份民生及社會政治參與議題及刪減一半課時，不過仍有39.2%受訪者對此持反對意見。協助調查的資深通識科教師、教協理事張銳輝認為，調查結果反映市民對政府以橫蠻手段更改通識科的不滿，其更動也未必獲非民主派人士的支持。

張又表示，自己不反對學生有國民身份認同，但應對認識國情持開放及多角度的態度，現時公社科卻連生活質素等非敏感概念亦刪去，令學生無法透過科目認識社會現況，認為政府製造出更大問題。

本身亦是通識科教師的民研客席評論員蔡建成亦憂慮，未來該科不達標等學生會否被標籤為「不夠愛國」或政治敏感不足，因而影響就業或升學。

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