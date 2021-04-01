全國人大常委會前日通過閹割香港選擇制度方案，港府多名司局長連日馬不停蹄約見多個界別宣傳改制，當中政務司司長張建宗與立法會議員會面；財政司司長陳茂波及律政司司長鄭若驊分別約見商界及法律界；商經局、創科局、民政事務局、教育局等多個政策局局長亦會見業界代表。官員紛紛強調，改制能貫徹落實「愛國者治港」，更稱會令香港民主選舉制度「邁步向前」。

張建宗今日主持3場解說會，分別與立法會民建聯、自由黨及其他建制派議員會面。他在會上指時間緊迫，港府會全力推動本地立法工作，希望爭取議員支持，目標月中向立法會提交修例草案，5月底前通過。陳茂波及財庫局局長許正宇與商界的會面則分兩場進行，共有30多名香港總商會和會計界的代表出席。

鄭若驊亦一連兩日出席解說會，今日的解說對象包括基本法委員會前副主任梁愛詩、港區人大代表黃玉山。鄭若驊表示，這次改制能擴大社會「均衡有序」的政治參與，體現社會整體利益，更形容令香港的民主選舉制度「邁步向前」。

陳茂波與業界肩並肩大合照

由政府新聞處發佈的相片可見，大部份解說會的座位之間均保持一定距離，部份會議室的桌上設有阻隔飛沫的透明膠板，惟陳茂波仍與業界大合照；商經局局長邱騰華與香港工業總會代表會面時，與會者幾乎肩並肩，中間亦未有隔板分隔。邱騰華在會上重申，改制有助創造穩定營商環境和確保香港繁榮穩定，呼籲業界全力支持。他下星期將繼續舉行多場解說會，向旅遊、紡織及製衣、廣播、電影及演藝、酒店、零售等界別講解改制。

教育局局長楊潤雄亦主持兩場解說會，向幼稚園、小學及中學學校議會及校長會，以及其他教育團體代表宣傳。他稱相信改制後，行政和立法機關的工作將會更順暢，加快落實各項「以民為本」政策，包括為學校、師生提供更穩定的學與教環境，解決教育界面對的問題。

民政事務局局長徐英偉就專程到訪港協暨奧委會，與委員會面；創新及科技局局長薛永恒今早亦舉行3場解說會，爭取創科界支持，科技園董事會主席查毅超、數碼港董事局主席林家禮均有出席。薛永恒稱，深信改制能還社會安寧，締造有利環境推動創科發展，令創科成為香港經濟新動力。

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