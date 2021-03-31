【本報訊】中央落實「愛國者治港」後再閹割選舉，市場早前甚至流傳央企將大量收購本地傳媒，搶佔話語權。本報發現，中聯辦宣傳文體部前部長李海堂今年3月出任中聯辦旗下《紫荊》雜誌總編輯一職，並於《紫荊》出版人公司擔任董事。有分析指，由中聯辦部長級人馬掌管媒體刊物屬罕有舉動，相信是要大舉加強本地的輿論工作，不排除日後或會收購本地傳媒，力求促成「人心回歸」。

公司註冊處資料顯示，李海堂今年3月4日上任《紫荊》雜誌出版人「串智有限公司」董事，其報住的地址為蒲飛路18號單位，為中聯辦持有。據《紫荊》雜誌網站介紹，雜誌社長及總編輯原為楊勇，現時總編輯一職已由李海堂擔任。

有關李海堂的公開資料不多，過去他曾出席多個建制組織活動，去年7月，財政司司長陳茂波出席《基本法》活動致辭，同場嘉賓包括李海堂及楊勇。今年初中聯辦「海嘯式」人事更替，約半人手編制、即約240個崗位換人，李海堂為其中之一。

紫荊雜誌1990年創刊，號稱是「了解中國內地和香港訊息的重要傳媒」，其出版人串智有限公司亦持有「紫荊出版社」、「紫荊養生」及「紫荊文化傳媒（香港）公司」等商業登記。串智的大股東「廣東新文化事業發展有限公司」則於廣東註冊，由中聯辦全資擁有。

中央近期多番赤裸干預香港政制，文化層面上，中聯辦旗下「紫荊」系公司動作多多，去年4月有八間以「紫荊」為首的公司成立，公司董事相信為中聯辦員工，近期又盛傳中央要求阿里巴巴出售傳媒資產，包括《南華早報》，市場即廣泛流傳《南華早報》、以至香港01及有線寬頻都將賣予紫荊集團。另外，2月有報道指中央將在港組建「文化央企」，統轄聯合出版集團等中資企業及注入大灣區項目等。

呂秉權：西環或嫌左報發揮有限

浸會大學新聞系高級講師呂秉權指，《紫荊》作為直屬中央的刊物，全球都有分站及網絡，為建制媒體重要陣地，過去他出席的傳媒活動中《紫荊》都有特殊待遇，足見地位非凡。

近期中央力推「愛國者治港」、「人心回歸」，呂秉權認為這與今年建黨百年、明年中共二十大有關，這都需要傳媒做好輿論工作，他相信中央有見本地的親建制傳媒或左報發揮空間仍然有限，於是自行開辦文藝、傳媒等項目，希望搶佔話語權。他不排除未來有央企或親中商人出面收購本地傳媒，都是中央多管齊下、不拘一格，力求促成人心回歸。