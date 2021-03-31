【旺角騷亂】

【本報訊】2016年大年初二凌晨旺角騷亂，事隔多年才被起訴的被告昨承認參與暴動，求情指受傳媒誤導和酒精影響，才會向警察掟磚。被告三年前患上淋巴癌，接受骨髓移植手術後出現排斥反應，須長期服用特定藥物，惟辯方指至今懲教處仍未能確認可否由家屬帶入救命藥。暫委法官王詩麗表示須等候懲教處回覆，押後案件至4月8日判刑，其間被告還柙候判。

被告陳俊樂（28歲）昨承認一項參與暴動罪，指他2016年2月9日在旺角豉油街，連同譚百熙及其他人參與暴動。法庭宣佈散庭後，被告家屬焦急地走向懲教人員，詢問還柙期間入藥的做法，惟懲教人員表示：「𠵱家答唔到你。」家屬最後將一排藥物及覆診紙交給被告，着他帶入監房。

求情稱受傳媒誤導

辯方引述被告自撰的求情信指，他受傳媒報道誤導，以為抗爭者受警方粗暴對待，喝酒後「糊里糊塗」便加入了行動，事後深感後悔。王官主動問，有否案例支持辯方建議法庭以人道理由判處緩刑或減刑的論點，並質疑謂：「你一個案例都冇呈堂。」辯方表示可呈交一個因患癌減刑的案例，但緩刑則沒有案例。辯方強調被告不可能再犯案，因他已因病未能工作，需領取傷殘津貼。

案情指，案發當日清晨有蒙面示威者用雜物堵路，再向軍裝警員掟磚。被告被拍到向警方防線投擲硬物。被告2019年12月14日被拘捕，在警誡下表示：「我當晚自己一個人，喺旺角受氣氛感染，所以向警察掟過兩次磚啫，冇做其他嘢㗎。」被告承認兩度向警方掟磚，一次掟中警員盾牌，一次不知有否掟中人，稱是為了阻嚇想用警棍打人的警員。

案件編號：DCCC680/20