警方國安處今年1月因民主派初選案，搜查香港民意研究所（民研）黃竹坑辦公室，民研主席鍾庭耀今指正向律政司提出，檢走物品中涉及新聞材料，認為警方無權查閱。現行法例列明，除非獲明文批准，否則任何條例所發出的手令都不可用作檢取新聞材料；惟《蘋果》獲悉，律政司早前去信民研，指《港區國安法》不屬於有關法例所指的「任何條例」，認為按《國安法》發出的手令，毋須指明亦有權檢取新聞材料。記協指當局做法令傳媒更難保護消息來源，損害新聞自由；律政司則稱不評論個別案件。

民研主席鍾庭耀今就民研辦公室於1月被搜一事交代，指民研律師團隊仍正與律政司就被搜資料中有否存有新聞材料進行討論。鍾表示，由於部份研究資料會作新聞傳播之用，故應符合法例下「新聞材料」的定義，惟律政司並不同意，雙方目前同意在得出結論前不開封及不檢視有關材料。

據了解，警方1月取得的手令並無明文授權檢取新聞材料。根據《釋義及通則條例》第83條規定，獲任何條例賦權到處所進行搜查並檢取任何材料的人士，或賦權發出搜查用的手令，在未獲明文批准下，不得解釋為賦權搜尋或檢取被知為或被懷疑是新聞材料的材料。

不過《蘋果》獲悉，律政司早前曾去信民研反駁有關法律觀點。據了解，律政司認為第83條的限制只適用於按「任何條例」條文賦予的權力或發出的手令，但稱《港區國安法第43條實施細則》不符合《釋義及通則條例》第3條中「條例」的定義，故有關限制亦不適用。換言之，律政司認為警方按《國安法》取得的手令，即使法庭沒有特別指明，亦可視為涵蓋搜查及檢取新聞材料的權力。

翻查《釋義及通則條例》中對「條例」的定義，「條例」包括由立法會制定的條例、根據《基本法》第160條，於特區成立前已被視為法律的條例，以及根據上述條例而訂立的附屬法例或條文。《港區國安法》去年繞過立法會，由全國人大通過並以納入《基本法》附件三的方式實施，與上述定義中的描述不同。

記協憂保護消息人士難度增 勢損新聞自由

記協主席楊健興表示，《港區國安法》賦予警方國安處極大權力，當時傳媒界已提出相關憂慮。他續表示，若消息屬實的話，日後新聞從業員要保護資料來源及消息人士身分的難度會更高；市民向傳媒透露消息的意欲亦恐降低，損害香港的新聞自由。

《蘋果》曾就信件內容向香港民意研究所副行政總裁鍾劍華查證，他以律師團隊建議不便透露太多為由婉拒，僅指鍾庭耀今已向公眾交代事件進度。律政司覆稱不評論個別案件。警方則覆稱，警隊是專業執法部門，警務人員在執行職務時，會按照相關法例、既定程序或守則行事。由於案件已進入司法程序，不宜作出評論。

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