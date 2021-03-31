【鐵腕清算】

【本報訊】新任廣播處長李百全上任一個月以來抽起多個節目，昨「再下一城」。本報獲悉港台以「管理層需檢視機制」為由，下令電台部及電視部暫停將作品提交本地及國際賽事參賽。李百全更親自聯絡「人權新聞獎」，要求撤回港台全部參賽作品；主辦單位暫未理會。香港記者協會轟港台做法抹殺員工努力。

有港台中人透露，管理層昨下令電視及電台部須暫停將作品送往本地及國際比賽參賽，包括新聞部作品，原因是「管理層要檢視機制」；至於已參賽的作品，員工需主動去信主辦單位要求退賽。此規定適用於所有本地及國際比賽，日後員工若希望參賽亦須經廣播處長批准。另有港台消息指，李百全剛上任時，內部已收緊報名機制，由以往只需部門主管批准，改為要先經助理廣播處長區麗雅批准，到現在更要求退賽。

呂秉權：或免引起迴響惹尷尬

由香港外國記者會、國際特赦組織香港分會及香港記者協會合辦的「人權新聞獎」昨於fb發文，透露李百全曾主動聯絡主辦單位，要求將香港電台的參賽作品全部撤回。惟主辦方指已開始評選，加上參賽作品只能由提交者撤回，故現時未撤回任何港台參賽作品。資料顯示，港台在去年第24屆人權新聞獎獲得六個獎項，包括關於反修例運動的《出理大記》，及《羈押新疆再教育營—事主談及被虐經歷》等。因查冊被警方拘捕的蔡玉玲所製作的《721元朗黑夜》，去年亦曾獲紐約電視電影節最佳新聞紀錄片優異獎。

港台證實，因檢討報告指港台在不同範疇包括機構管治均有可改善之處，正檢討提名電視及電台節目參與本地、內地及國際獎項的機制；過渡期間，港台不會參與任何獎項的遴選。港台屢次獲得國際獎項亦曾遭建制派狙擊，民建聯葛珮帆曾在立法會上指：「𠵱家未必需要再有一個電視部，去製作一啲無人睇嘅電視節目，去攞一啲外國、淨係呼應外國去打擊中國嘅國際獎項。」

香港記者協會發表聲明，對港台管理層下令退賽表示極度遺憾，斥其做法抹殺員工過去的努力，對員工不公；加上部份新聞獎以記者個人為參賽單位，港台是否有權阻止員工參加業界比賽存疑。港台節目製作人員工會昨再發文斥李百全連日只顧文字通訊，對員工大會意見交流「充滿戒心」，又多次以保密為由拒向前線交代抽起節目理據，籲李走出辦公室對話，工會樂意安排網上會議。

浸大新聞系高級講師呂秉權認為港台禁止作品參賽極不尋常，反映除限制新製作的節目播出外，連已播出節目也一併審查，「咁如果啲作品得咗獎，一般係會重播，有機會引起迴響，可能有人唔想啲迴響出現，以免引起尷尬。」