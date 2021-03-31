【本報訊】代表李宇軒的大律師羅達雄，就連行內主打刑事案的大狀也不認識，羅亦從未在反修例案件中代表被告。翻查資料，羅先後於2005年及2007年遭投訴，大律師紀律審裁組裁定他專業失當，分別判罰暫停執業兩個月及四個月。

大律師樓話事人虛報學位

根據大律師公會網頁顯示，羅達雄於1992年獲認許為大律師，他在城大取得法學士資格及港大取得法學專業證書，並於中國人民大學取得法學碩士（民商法學專業）等。羅所屬的大律師行Olympia Chambers由15名大律師組成，「話事人」（Head of Chambers）為朱奉慈，朱早年申請研究生獎學金時，虛報有一級榮譽學士學位，兼違反暫時放棄執業的承諾，被大律師公會裁定違反專業操守，被停牌半年。朱曾於1999年及2003年參選區議會，均告落敗。

另一名成員，大律師鄭紀天（Sky）於2011年代表一名被控刑事恐嚇和毆打同居女友的同志女警，及後女警上訴，鄭不但被投訴失職，還遭胞姊指控他在的士內捉她的手觸摸陽具。

當時處理上訴的高院暫委法官彭寶琴檢視證據後，認為「非禮事件」與失職指控無關，不作評論，但裁定他嚴重失職，女警上訴得直。鄭曾表示如指控不獲法庭接納，會考慮興訟誹謗。

至於另一名成員、大律師馬浩輝，則曾於2010年在坪洲偷一名女街坊胸圍，經審訊後被判罪成並罰款3,000元，後遭釘牌30個月。