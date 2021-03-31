【本報訊】政府專家顧問袁國勇早前視察爆疫的K11 MUSEA名潮食館，指店內鮮風量不符牌照要求，名潮食館期後遭終止租約。名潮食館昨日召開記者會，引數據指餐廳每小時換氣量合符規格，估計視察時現場環境與餐廳日常運作有不同，故換氣量出現差異。

反駁袁國勇視察時「大門冇開」

機電工程署早前委派專家小組到餐廳測試通風系統，室內環境測量專家羅國湧受名潮食館邀請分析有關數據，發現店內上層每小時換氣次數達12至18次，而早前爆疫的下層則為2.9至5次，以下層次數計算，即每人每小時鮮風量達17立方米，超過當時牌照要求。

港大微生物學系講座教授袁國勇上月初視察時，發現餐廳鮮風量僅達當時牌照要求的三分一。羅國湧估計可能當時餐廳並非平時運作的模式，例如廚房未有運作、大門沒有打開，或未能反映實際運作時的情況，又指食環署2月曾巡查，未有發現店內有任何衞生問題。

對於政府5月起將提高食肆每小時換氣次數要求，羅國湧稱有關安排可降低感染風險，但無法完全防止傳播，認為餐廳已做足當時牌照要求，爆疫純屬不幸。

名潮食館店長譚言西解釋，因須處理大量善後工作，故一直未有公開回應事件，透露被指是「超級傳播者」的餐廳兼職清潔工目前仍在深切治療部留醫。

對於餐廳被商場終止租約，譚言西指員工均感到無奈及不忿，共19名人面臨失業，公司會按照勞工法例向員工賠償。行政總廚許美德則表示，若員工願意，可安排他們到其他分店上班。