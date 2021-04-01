8.18流水式集會案，回想起去年四月，警方高調拘捕九名民主派，最令人震驚的，不是一個和平集會被扣上「非法集結」的帽子，而是縱橫政界、法律界多年的李柱銘、吳靄儀，均成被告之列。這宗案件反映的是，不論你仍活躍於政壇，還是所謂的「前朝元老」，只要與中共不咬弦，均會受到政權的窮追猛打。

經過一年變遷，九子各自背負不同的刑事案件，其中三人雖未說鋃鐺入獄，但亦已還柙多時，與其說今日是一場結果早已注定的政治審判，不如說是一場難得的聚會、一群「知命」之人，把握時間與親友見面的機會，或許在這個最壞的時代，審判結果已不再重要。

黎智英歷苦難 仍不曾磨滅堅定信仰

已「久未露面」的黎智英，今日在多名懲教署人員重重包圍下，坐在犯人欄的最角落。雖然遭受牢獄之苦，但這位「 大老闆」依然活潑，時不時探頭望向公眾席，笑着向親友，揮手、飛吻、「畀心心」，本身是天主教徒的他，於犯人欄坐下前，在身上比劃的十字聖號，似乎反映了他在苦難中，也不曾磨滅的堅定信仰。難怪樞機陳日君安慰黎的親友時，指他「夜晚會睇經文，Jimmy喺入面冇嘢㗎」，信仰帶來的平靜，定能撫平傷痛。

長毛與戰友交換眼色 已道盡千言萬語

同樣在民主路上奮鬥多年的「長毛」梁國雄，在犯人欄就坐前，亦不忘高呼口號，「撐住香港人，和平集會無罪⋯⋯和平集會無罪！」，社民連一眾戰友立馬回應：「精神！」他們雙方交換一個眼色，已道盡千言萬語。突然一句響亮又充滿稚氣的支持聲，「毛伯伯！加油」，略有幾分長毛喊口號時的神髓，以往常在鎂光燈下高聲疾呼的「長毛」，如今竟也不得不認老，做了未來「接班人」口中的「伯伯」。

「民主之父」或面臨鐵窗生涯仍態度怡然

早上十時半法庭準時開庭，犯人欄中可謂「星光熠熠」，這場大審判即將迎來尾聲。一眾被告似乎已做好失去自由的準備，被稱為「民主之父」的李柱銘，今日身穿一身筆挺西裝，但腳下卻踩着一雙格格不入的無鞋帶破舊皮鞋。但年屆82歲的他，又是否能捱過鐵窗呢？眾人的擔心，在這位身經百戰的資深大律師眼中，卻又變得輕描淡寫，聞審、休庭時態度依舊怡然，有時細閱法律文件，有時與身旁摯友有講有笑。

數小時法律程序冗長而無趣，只是政權所寫下的劇本，不值一提，眾被告毫不意外被判罪成，暴政從沒放下屠刀。九人各有命運，或保釋候判，暫存自由；或繼續還柙，重回牢獄，但無一不獲得庭內外的滿堂掌聲——此刻，民意早已彰顯。

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