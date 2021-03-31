【本報訊】新中國香港特色選舉制度下，增設候選人資格審查，並由警方國安處及由特首任主席的特區政府維護國家安全委員會，向資格審查委員提供是否DQ候選人意見，但有關制度同時適用於特首選舉，令人質疑當中或存利益衝突。有時事評論員指，北京為把安全系數提高，已不在乎包裝，認為北京非對制度缺陷視而不見，而是有信心「邊個入得閘係由北京話事」，令官員及特首在審查時，根本毫無「利益衝突」可言，形容未來特首選舉將「假到出汁」。

評論員：未來選舉假到出汁

建制派形容，資格審查會可確保選舉公平，但本身是行會成員的新民黨立法會議員葉劉淑儀昨在立法會會議上，問及當局如何處理資審會成員一旦參選產生的潛在利益衝突問題，政制及內地事務局長曾國衞回應指，若有資審會成員參選將要辭職，以避免利益衝突，又指資審委聽取國安委按警方國安處意見去審查判斷，「主導一定係資審委」。

不過，潛在利益衝突其實不止存在於資審委，因國安委由特首任主席，成員包括主要官員、紀律部隊首長等，各人均與特首本人存在直接或間接利益關係。若在任特首決定競逐連任，即會出現「自己查自己」，就算其選擇避席，國安委內其他人士，仍有利益和角色衝突之嫌。本報昨向特首辦查詢有關情況，包括在任特首在已「完善」的選舉制度下，如何處理利益和角色衝突問題，昨晚未獲回覆。

時事評論員劉銳紹指，北京為把安全系數提得極高，故設資審委作入閘把關，雖然正常人也發現機制有利益衝突，但北京明顯「唔介意大家點睇」，他更直言相關人士是否有利益衝突、是否要避嫌並不重要，更不諱言反映未來特首選舉「假到出汁」，「因為邊個入得閘完全係由北京話事，咁佢哋點會有利益衝突？所有嘢都只係走過場」。