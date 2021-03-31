【本報訊】北京前日正式通過閹割香港選舉制度方案，大幅修改多個民主派佔優的選委會界別的組成和選舉方法，雖然北京及港府多次指民主派仍有參選空間，但多個界別的民主派選委均表明不會再參選，亦有積極考慮參選的民主派人士相信，即使能夠入閘參選，「當選機會係零」。

原本在選委會佔有30席的高等教育界，遭政府直接取消，改為與佔有30席選委的教育界合併。教育界取消個人票選舉安排，改為由團體選出當中14席選委，餘下16席由當然選委出任，令該界別選民基礎大減。據了解，2016年曾全取高等教育界30個選委議席的「高教界民主行動」，對再度參選表現冷淡，暫時未有成員表明有意再參選。

「取消個人票點會選到」

2016年當選高教界選委的浸會大學新聞系高級講師呂秉權接受本報查詢時表示，政府不只壓縮民主派有優勢的選委界別議席，更將相關界別內多個議席改由當然選委出任，不再交由有關界別選民直接選出，做法與政府過去將社會問題怪罪學界、醫護、社工和法律界的背景和說法十分脗合。他又指，在政府大幅改變香港選舉制度下，即使高等教育界未有被整治，他也未必再參選，「𠵱家咁嘅情況就更加覺得唔值得去參加，因為成個選舉已經完全變質」。

民主派在2016年選委選舉中，會計界分組亦取得不少席位，當年當選會計界選委的譚香文稱，由於相信難以在五大界別取得足夠提名，加上現時參選或要面對國安委員會審查，令人擔心隨時參選不成更反遭國安法檢控，「你（北京）三重嘅緊箍咒下仲有邊個夠膽參選？」她又指，會計界選委將由過去的個人票，改為15席由團體投票、15席由國家財政部聘任的會計諮詢專家中提名，「如果唔係由會計師逐個去投票，你（民主派）點會選到？唔好講笑啦！」

2016年當選衞生服務界選委的護士劉凱文，因參加去年民主派衞生服務界初選，警方以違反國安法的顛覆國家政權罪拘捕，上月初獲准保釋，須5月4日再到警署報到。劉凱文直言目前沒打算再參選選委，「5月4號之後嘅嘢，我𠵱家都決定唔到，我嘅人生規劃只係去到5月4號」。他又認為，政府今次將醫學界和衞生服務界合併存在極大問題，指兩者屬於完全不同的專業，選民基礎和對業界看法亦完全不同。

民主派另一選委票倉社福界，2016年當選選委的簡浩明仍顯得積極，他表示不論選委會組成變成如何，仍會積極考慮再度參選，希望藉此了解未來還是否有空間發聲，但相信社福界現時取消個人票，只改由團體和法定機構、諮詢組織及相關團體負責人選出選委的情況下，即使能入閘參選，「我覺得當選機會係零」。