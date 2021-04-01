一頭長髮成為大眾標記，人人叫梁國雄「長毛」，儘管來回牢獄剪短又留長，穿上哲古華拉、各式政治口號的T恤，這個由港英年代街頭示威的「雄仔」，到主權移交後活躍議會內外的「毛哥」，主張平反六四、倡設全民退保、爭取雙普選……激烈抗爭路線一直未變，挑戰制度底線令入獄成為他「交學費」的政治歷練。然而隨着每次被捕罪成的刑罰越加沉重，長毛的命運也透視着香港人爭取民主的成本不斷提高，《基本法》所保障的參政自由正遭受肢解。

母親1940年代由內地走難來港，長毛在貧困的破碎家庭長大，寄人籬下度過不快樂童年，令他早悉世界沒有所謂公平，於是埋首書卷中避世，閱讀馬克思、托洛斯基等作品反而滋養其思想，埋下日後從政的種子，喜愛廣泛閱讀的習慣至今未變。

79年起與牢獄「難分難解」

畢業後長毛做過不同散工，他後來透露，生活上有很多事比錢更重要，做散工外的其他時間都用來參與社會運動聲援受壓迫群眾。上世紀70年代保釣行動觸發他投身社運，1979年起與牢獄「難分難解」，當年油麻地艇戶事件，長毛因聲援艇戶被控行為不檢判罰款；同年在街頭塗寫聲援中國民運標語、去新華社（今中聯辦）請願，再因非法集結罪成被判罰款及監禁一個月。

屬於梁國雄的刑事紀錄自此不斷累積，大部份都與其激進示威抗爭相關：焚燒特區區旗、國家最高領導人圖像、假棺材抗議六四鎮壓等，憤怒形象被學者形容為反壟斷代表，深得民間支持。2000年他首度循新界東出選立法會，僅與最低票當選的黃成智差7,000票飲恨。4年後捲土重來，一舉獲60,925票首次晉身議事堂。

走入體制內，政治民生進度自九七後無所寸進，反助長毛將激進議事風格帶入立法會，進一步挑戰制度底線爭取訴求，由第一次宣誓開始加料高呼「為中國和香港的民主、公義奮鬥，竭力捍衞人權、自由」，加料加足三屆，直到2017年被DQ；2010年以「五區總辭」推動政制改革；梁振英任特首年代拉布爭取全民退保、向他掟道具；2016年搶時任發展局副局長馬紹祥文件等，還有歷年與建制派議員唇槍舌劍，高呼「所有建制派議員係雞」等言論，令「梁國雄議員請你離開會議廳」漸成常態，他甚至因而被檢控上庭，批評律政司檢控議員執行職務實屬荒謬。

從沒忘記街頭抗爭

來自街頭始終沒有忘記街頭，長毛擔任議員後曾闖前高官孫明揚府邸示威、衝擊公聽會，每年六四晚會、七一遊行，總能見到長毛的身影。2006年長毛成立社民連，是至今少數仍在港舉辦遊行聲援內地民運人士的政黨，聲援過無數被指顛覆國家政權的內地民運人士，諷刺是長毛今年初卻因參與民主派初選，遭以上述罪名拘捕。

在政權和藍絲眼中長毛專門「搞事」，在平民和黃絲眼中長毛為民請命，激進作風評價兩極，長毛解釋激進不等於激，激進主義目的是動員群眾向政府施壓，從而改變制度，解決議會內未能解決的社會問題。2014年9月28日爆發雨傘運動，香港步上這條路，群眾內訌走或留，長毛激動地在佔領區下跪央求眾人留下：「贏就一齊贏，輸就一齊輸！」2016年長毛為了讓新東出選的民主派候選人入局，決心為陳志全等人抬橋堅拒告急選情，最終險勝方國珊，令不少同路人抹一額冷汗，但從政多年仍保持風度獲得稱讚。

2019年反送中運動主張「無大台」，社運模式已非長毛那一代的抗爭形式，行動更多元、激進和暴烈，作為反對派的標記，雄仔已變毛哥，仍不遺餘力參與多場遊行，結果被控於8.18、9.30、10.1、10.19、10.20參與、組織、煽惑多場非法集結。

比較他早年的示威相關罪行，法庭大多罰款或判社會服務令了事，後來判囚一兩周，再後來判囚以月計，今日有結果的8.18非法集結控罪，最高可判監5年。長毛2014年一次被還柙時，在獄中家書回憶1979年刑滿出獄，一位老前輩的話語：「革命者坐牢就等於上學，今天雄仔是幼兒院畢業……」兩年後其同志劉山青因北上探民運人士被判刑10年，長毛形容劉「終於上了大學」。今天背負多條控罪，「上大學」的也許終於輪到已屆退休之齡的毛哥，他常常提及中國近代文化先驅陳獨秀的金句，亦是他的座右銘，「行無愧怍心常坦，身處艱難氣若虹」，對於為社會公義所做過的一切，梁國雄一直問心無愧。

記者 袁楚雙

梁國雄簡歷

年齡：65歲

1975年 加入「革命馬克思主義者同盟」（革馬盟）

1979年 因示威支持油麻地艇戶而被控行為不檢，判處罰款

1988年 成立「四五行動」；擬集會聲援國內民運判監一個月

1995年 國慶酒會場外示威，衝過指定示威範圍，被控行為不檢及襲警，無罪釋放

1996年 與六名保釣人士闖入日本駐港總領事館，被控非法集會及襲警，罰款連堂費共6,000元

1997年 在臨立會叫口號及展示橫額，被控在議事廳內引起混亂等罪，自簽250元及守行為半年

2000年 干擾特首施政報告答問大會被控藐視立法會罪成判刑兩周；首次參加立法會選舉新界東出選落敗

2004年 再循新界東出選立法會，獲60,925票首次當選立法會議員

2008年 隨立法會團出訪四川被拒回鄉證申請；為在囚人士爭取投票權勝訴；喬曉陽訪港示威襲警罪成判社會服務令

2010年 五區總辭成員之一，曾指罵不參與總辭的泛民政黨出賣香港人

2012年 一人名單獨得48,295票連任立法會議員，為當屆新東票王

2013年 與黃毓民、陳偉業、陳志全拉布爭取全民退休保障

2014年 向特首梁振英掟道具被判入獄4星期，是首次以立法會議員身份入獄；傘運爆發，向學生下跪要求眾人不要離開

2015年 投票反對政改方案，因建制派「等埋發叔」一事令議案被否決

2016年 第三度當選立法會議員，同年底因宣誓風波被取消議員資格；因房屋事務委員會內搶馬紹祥文件被控

2017年 參選2017年行政長官選舉「揭露小圈子腐敗」，因不夠提名棄選

2018年 裁定搶文件案罪脫，律政司不服上訴後得直

2019年 參加區議會選舉挑戰土瓜灣北選區李慧琼，差343票敗選

2020年 參與民主派35+初選；入獄剪長髮案終極上訴得直，裁定懲教署性別歧視

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