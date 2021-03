【送暖高牆】

極權以大石壓頂之勢剝奪港人民主權利,對高牆裏外的人原來都是「平等」,令大家有票投如同無票可投。當牆外的我們感到無力繼續走下去,念記起牆內的你們便是新動力來源。我們記着有一個夢,不會死,無論雨怎麼打,自由仍是會開花,民主亦會戰勝歸來。

讀者來鴻,感謝被囚手足挺身而出。有讀者感謝林卓廷,特別提及他處理圍標問題,面對不公不義的「廷身而出」,有着打不死的精神,令人折服;有讀者感謝毛孟靜,稱許對方有腰板挺直、誓不低頭、處之泰然的氣魄、胸襟、風骨,並應允必然不辜負大家為香港自由、民主、法治所付出的血汗、犧牲,相約一同靜候曙光。

(讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com,或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部

送暖高牆逢周一至五刊出)

痛苦時儘管哭泣

親愛的胡志偉:

面對不公不義,很多人都被沉默下來,但你卻繼續發聲,有着打不死的精神,真是令人折服!

辛苦你了,深深地期盼你可以立刻脫離厄運,與家人和好友重聚!

痛苦時儘管哭泣吧,這時所進發出來的力量同樣可以感人和振奮人心!

一位要向你學習的人

感謝走在前線

給高牆內的你/妳:

您好,不知道怎麼稱呼你最合適,只知道我們也是香港人。

感謝您過去走在前線,抱歉在這刻只能以這方法為您打氣,期待有您的回信。

200+1

V. yellow

如同屋企人親切

毛孟靜女士:

在47人當中,最想寫信給毛孟靜女士 - 那麽優雅、高貴、有學養的女士,連罵一些狗口長不出象牙的何等人種也是不慍不火,實在心悅誠服。

少年時代看您的六點半新聞報道成長,不竟有屋企人的親切、熟悉感。我們家一聽到一連串嘟嘟嘟嘟就是開飯時間!

後來見到您在議會上說話時字正腔圓地咬每一個字又有一些古代黑白片的感覺。其實有少少搞笑。

您又會不期然令我想起昂山素姬,有那種腰板挺直、誓不低頭、處之泰然的氣魄、胸襟、風骨。就是英文說的with the head held high (and rightly so) !

我深信有很多香港人像我一樣無時無刻地為您和其他牆內人送上祝福、默默禱告,我們一定會在外邊好好的生活,不致辜負您們一路為香港的自由、民主、法治所負出的血汗、犧牲,在牆內所受的犧牲、和家人親友別離的孤單、痛苦、折磨。

無言感激。無忘初心。

方姨

鐵窗困不住精神

各位手足︰

感激你們在亂世中挺身而出,感動了不少像我一樣的港豬。

年輕人們,是你們教曉我們甚麼是團結,甚麼才是香港精神,你們的犧牲,暴露了政治能有多黑暗,黑白能如何顛倒。

你們的血和汗,深深的刻在真香港歷史上,真香港人是不會忘記,哪怕已流亡,哪怕還剩下多少真香港人,永不磨滅!

雖然鐵窗困住了你們的肉身,但你們的精神已傳出國際,存在有良知的人的心坎裏。

手足們!請振作!雖然不知道黎明何時會到來,雖然我們力量很小很小,但我們都會默默為你們打氣加油,在狹窄的空間內生存,靜候曙光。

兄弟們!盡做!

一個真香港人敬上

主賜你心中平安

「廷身而出」是你的寫照

阿廷:

與你的緣份,始於廉署。我們雖從未同期工作,但我曾負責調查有關物業管理圍標的案件,對這個一直為人忽略的議題有很深切的感受。所以當有機會認識當時正全力反圍標的阿廷時,我們馬上「We Connect」。

你曾因反圍標被人恐嚇,朋友都勸說要小心個人及家人安全,畢竟牽涉的是每年數以十億計的生意額,不法分子絕對有買兇的誘因。但你劈頭就一句,有人威脅即表示在做正確的事,而且事情到了關鍵時刻,對方利益受損,更不能退縮。

到有幸參與你的選舉工程,近距離與你交流,更親見你的思路敏銳及出色辯才。向大家徵集選舉口號時,我想起被恐嚇卻不退縮一事,衝口而出建議「廷身而出」四個字,而你也確實活出了這句口號。

作為香港人,我慶幸議會內外都有個勇敢如你、隨時願意為弱者挺身而出的人。阿廷,加油!

飛滋