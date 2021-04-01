北京閹割香港選舉制度，日後特首選舉委員會選舉內再無個人票。政制及內地事務局局長曾國衞今日出席立法會討論人大決定的小組委員會時，強指削減個人票、「整合」不同界別重新改組後，能進一步提高界別的「廣泛代表性」，減低因個人喜好而影響社會整體利益，又推說是近年區議會「政治化非常嚴重」，甚至出現失衡，才有需要由其他更有代表性的「地區聲音」代替。

經民聯盧偉國關注到，若有人同時身兼人大政協，以及選委內其他組別中組織代表的當然委員時，選委會的實際人數是否仍維持1,500人。曾國衞指，相關人士應以人大政協身份為先，若相關人士同時擁有其他界別的當然委員身份，則可自由選擇，認為相關做法可「善用席數、人數的安排」。

死撐滅罪防火委員選特首：均衡參與

非建制派鄭松泰質疑，北京以「非政權性組織」為由，刪減區議會在選委會的議席，改由特首間接委任的地區分區委員會、滅罪、防火委員會頂上，兩者之間有矛盾。曾國衞答辯時稱，近年區議會「政治化非常嚴重」，甚至出現失衡，但制度內需要「地區聲音」，因此將3個委員會納入選委會內，是「絕對合理」、能體現均衡參與的做法。

鄭又提到，有報道指，將來立法會地區直選以人口數量作指標，將70萬人劃分成一個選區，有關消息是否真確。曾國衞稱，當局會依照既定原則，如人口比例、地區大小等劃區，形容相關報道的消息「不確切」，他指當局與選管會加緊合作，待有消息後會再公佈。

身兼行會成員的小組委員會副主席張國鈞關注，今屆立法會選舉延後至12月舉行的會否影響新一屆、甚至往後的議員任期、有意競選立法會議員的人士如何聯絡選委取得支持。曾國衞稱，《基本法》規定立法會的任期為4年，若下屆立法會任期由明年1月1日開始，而往後沒有特別情況，未來都會沿用下屆做法，政制常秘鄧忍光則補充指，當局會考慮在取得選委同意後，透過選舉事務處將相關資料提供予候選人。

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