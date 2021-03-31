【本報訊】劏房租務管制研究工作小組建議推行「2+2」標準租約及租金加幅上限等，惟未設起始租金，劏房戶或面臨大幅加租。年屆72歲的何先生跟妻子居於深水埗「三無」大廈的劏房，直言對報告很失望，擔心落實租管前被業主大幅加租，「（如果）𠵱家3,900元加到4,500元，咁住唔住吖？到兩年後又加過」。

指報告僅助規管濫收水電

何先生指，即使租金加幅設上限15%，對基層而言仍然過高，指綜援租津每年調整幅度也追不上，「唔好話15%，加10%都暈低」。他坦言若被大幅加租，只好另覓面積更細的劏房，「真係老實講，越住越縮」。他認為報告唯一可取是規管濫收水電費，但對規管劏房大廈的衞生和消防設施則不足夠。他稱，夫婦現靠綜援度日，惟綜援租金津貼額不夠，生活捉襟見肘，妻子間中做散工幫補家計，但疫情下開工日子不多。

張太一家四口居於長沙灣約100平方呎劏房，原本月租3,200元，去年10月加至3,500元，加幅約9.3%。她說，丈夫做地盤散工，收入不穩定，「都係慢慢捱落去」，但擔心業主會再加租，加重負擔。她認為政府規管劏房租金是好事，但最希望是盡快上樓，可惜輪候了三年多仍未獲編配公屋。