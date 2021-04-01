北京閹割香港民主選舉，美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith) 表示，將來的特首和立法會選舉結果將不會有意義，亦不能有公信力地代表香港人民的意願，整個選舉方法是大倒退。在《國安法》陰霾下，他承認有民主派人士對是否與美領事會面的態度變得猶疑，相信他們是擔心被指勾結外國勢力。

史墨客今日接受部份傳媒訪問，談到近日北京修改香港選舉辦法。他指日後所有人參選時是也要遭到不清不楚（ill-defined）的「愛國者」定義審查，而日後的選舉結果不會再有意義（will not produce meaningful democratic results），既不包容，且不具能有公信地代表香港人的意願，選舉制度被根本操控（essentially rigged）。

8.18案判決令人困擾 《國安法》寒蟬效應籠罩全港

在正式訪問前者數分鐘，8.18案的民主派被告全被判罪成。史墨客指，結果令人感到非常困擾（enormously troubling），因為涉案者也是因為參與和平示威，這不幸地與美國剛出爐的香港政策法報告所指出的趨勢一樣，即以往港人擁有自由和平表達政治意見、異見，如今卻被攻擊和脅迫。

他形容過去一年對香港人來說十分艱難：「香港曾經是一個多元聲音的堡壘，有激辯有法治，但如今在這個城市的人，旅遊證件可以被沒收，有人因為參與和平示或者參與初選，被拘捕後然後被未審先囚。」對於美國會否推出如英、澳、加等「救生艇」計劃，讓港人移美，他指，美國國會現正審議相關法例，他不作評論。

史墨客又批評，北京在港硬推聲稱是打擊一小撮人的「港版國安法」，但實情卻剛好相反：「已有100人因為《國安法》被捕，那個寒蟬效應已籠罩整個香港，波及公民社會。《國安法》讓北京加強控制香港的保安和執法部門，內地國安亦可在港沒有任何監管下執法。」

他又指，北京向法庭施加政治壓力，大搞《國安法》法官名單、否認三權分立、指控判處被控暴動罪被告無罪的法官有偏見、要求法官「嚴懲」反對派等。同時，北京去年DQ 4名在任立法會議員，又將立法會選舉押後，以逃避建制派大敗。他認為，香港的高度自治已被大大破壞，香港以往的政治多元性亦被大幅削弱。

制裁中港官員為要其付上代價

對於美國連番制裁香港和內地官員，被制裁者卻不以為然，史墨客拒絕回應有否更多制裁措施，只是指美國的制裁，是要讓破壞香港高度自治的官員付上代價 （imposing a cost），以及展示美國支持港人的態度，美國會持續評估所有的選項和工具，回應香港高度自治受持續破壞。

部份民主派國安法後與領事會面有猶豫

駐美領事以往會在香港與香港不同政治光譜的人會面，了解局勢，史墨客指，領事繼續與不同人士會面，可是部份民主派、公民社會人士，對與領事會面有猶豫（hesitant）：「他們擔心被錯誤指控是與外部勢力勾結，我們已向北京和香港政府表明，拒絕指美國有份參與本地政治動盪的指控。」

他亦提到，美國不會、亦不曾考慮禁止香港使用美元結算，美國駐港領事館亦沒有考慮撤出香港。對於早前出售壽臣山的物業，他指這是美國國務院多年前、即《國安法》落實前的決定。

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