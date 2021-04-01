47人因參與或組織民主派初選而被控串謀顛覆國家政權。案件上月初提訊時，其中15人獲總裁判官蘇惠德批准保釋，惟隨即遭律政司「追殺」要求撤銷保釋決定。高等法院法官杜麗冰早前駁回律政司的部份申請，批准黃碧雲及鄭達鴻保釋，但接納申請拒絕讓伍健偉保釋。杜官今頒下書面理據，引述辯方陳詞指黃碧雲沒有簽署「墨落無悔」聲明書，更因不支持攬抄而遭譏笑；至於鄭達鴻則已退出公民黨及政界，且為人隨波逐流、缺乏政治熱誠，法官最終批准兩人保釋。至於伍健偉，法官認為他有決心推動香港獨立，沒充足理由相信他不會繼續危害國安，故拒批保釋。

法官在判決書中引述律政司的覆核理據，指黃碧雲、鄭達鴻及伍健偉去年參與「35+」民主派初選，企圖奪取議會控制權，並以否決財政預算案為手段，癱瘓議會運作，從而迫使行政長官下台。若果選舉不是因疫情而延誤，上述行動早已付諸實行。

律政司又引述終審法院在黎智英案中關於港區國安法的保釋要求，指法庭作出保釋決定時，必須有足夠理由相信被告不會繼續做出危害國家安全的行為，並考慮所有庭上舖陳的證據，包括一些未必會在案件審訊時提出的證據。律政司認為，三人均沒有足夠理據證明他們於保釋期間不會繼續危害國安。

大狀指黃碧雲獲政府信任

就黃碧雲而言，律政司一方指，黄參與了「35+」初選，且事前簽署了初選同意書，是初選發起人戴耀廷「攬抄十步曲」的同夥，意圖操控選舉並推翻香港政府。

惟代表黄的資深大律師夏博義在覆核保釋聆訊中指出，從公開影片可見，黄因表態不支持「攬抄」而被譏笑。黄的立法會投票紀錄亦顯示，她曾在多個政府議案中投贊成票。此外，她過往一直是監警會及中大校董會成員，並於去年獲政府委任為臨時立法會議員，顯示她獲政府信任。大狀強調，黃沒簽署「墨落無悔 堅定抗爭」網上聲明書，儘管她承認若果戴耀廷提出要求便會簽署。

至於鄭達鴻，律政司一方指，鄭於去年7月被選舉主任取消參選資格，理由是鄭於去年5月簽署的一份聯合聲明，並且基於相關影片，顯示他要求外國介入港區國安法立法。

代表大狀形容鄭達鴻是隨波逐流缺乏熱誠的離群者 影響力有限

代表鄭的資深大律師潘熙陳詞則指，鄭有強烈本地聯繫，而他於去年7月26日回覆選舉主任的信件中，已表明他會遵守港區國安法。此外，鄭已退出公民黨及政界，故重犯機會低。

潘大狀強調，鄭的政治生涯短暫，而且為人不合群，亦非一個堅定、有決心的人，反而是隨波逐流、缺乏熱誠的離群者。因此，鄭並沒有足夠影響力及能力，作出違反國安法的行為。

法官裁決指，考慮相關文件、影片及控辯雙方陳詞後，有足夠理由相信黄鄭二人獲准保釋期間，不會繼續危害國安，並認為總裁判官蘇惠德批出的保釋條件，已足以確保他們依期歸柙，故駁回律政司申請，批准兩人保釋候訊。

指伍健偉言行顯示他有決心推動香港獨立

至於伍健偉，律政司一方陳詞指，除參與初選外，伍亦曾公開表達其提倡香港獨立及分離思想的決心，而且他有強烈政治聯繫，並且長期參與社運，故反對他保釋。

代表伍的資深大律師彭耀鴻則指，由於立法會選舉被押後，伍參與類似「35+」行動的機會不復存在。雖然伍有強烈政治聯繫，但不等於他會危害國家安全。而港區國安法條文亦列明保障人權及自由。

彭大狀又指，雖然去年國安法實施後，特區政府及中聯辦曾警告「35+」初選或會違法，但並沒給予足夠理由，故有關警告並不清晰。惟現時國安法已列明相關規定，伍將不會做出違法行為。

法官裁決指，現階段法庭不會考慮有關控罪的各方理據，僅會考慮一旦批准保釋，被告會否繼續犯案。法官認同律政司所指，伍的言行顯示他有決心推動香港獨立，故認為沒有足夠理由相信他獲保釋期間不會繼續危害國安，故接納律政司的覆核申請，拒絕讓伍保釋。

同案47人之中，至今只有11人獲保釋，即劉偉聰、林景楠、楊雪盈、呂智恆、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、李予信、施德來及何啟明。其餘被告則須還柙至下月31日再訊。

【案件編號：HCCP110、113、117/21】

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！