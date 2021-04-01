九巴早前獲行會批准於周日（4日）起加價，平均加幅達5.8%。九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，明白居住上水、元朗及屯門等偏遠地區市民的交通費負擔較重，該區市民多為月票的顧客，故九巴維持月票價格，減低對他們影響。至於會否短期內再申請加價，他沒有正面回應，僅稱今年首兩個月的每日平均客量較正常時下跌15%，坦言營運仍有困難，「希望係節省開支或做非票務收入，減輕加價壓力。」

凍結月票價格減長途客影響

林子豪表示，對上一次加價已是7年前，九巴早於2年半前已提岀加價，當時申請加價的幅度是為了應付當時薪酬、行車安全設備提升等開支。對於被指九巴獲得政府補貼約9億元後，倒賺約2億元，他解釋，九巴實際虧損逾6億元，得到政府補貼、內部節省開支等，才錄得約2億元的盈餘，強調相關盈餘會用作九巴業務發展及面臨未來經營上挑戰。

他明白，居住上水、元朗及屯門等偏遠地區市民的交通費負擔較重，而不少居住上述地區市民會購買月票，經考慮後，決定將月票的價格凍結，以減低對他們影響，「短期內冇意（申請）將月票價格增加。」

早前運房局局長陳帆接受部份媒體訪問時「放風」，提及有意設立恆常機制，研究每一年或兩年定期調整巴士票價。他提到，從傳媒報道得知政府正審視票價調整機制，直言現時由巴士公司提出加價後，須諮詢交通諮詢委員會、行會等三關後才獲准加價，審批時間比較長，「每隔幾年加一次比較大幅度（加價），市民的認受性未必咁強。」他稱，期望政府可以就設立恆常票價調整機制做更多研究。

承諾不會裁減前綫員工 計劃招聘車長

九巴年初被指裁減近40名後勤人員，九巴當時稱按恆常機制，檢視職位架構及進行管理，以提升效率。被問到未來會否考慮裁員，他承諾，前綫人員不會作仼何裁員，特別車長，直言他們於維持交通服務擔當重仼，不想影響交通服務，並稱計劃未來招騁更多車長。至於會否計劃裁減後勤職員，他則稱每年會檢視人手等資源運用，強調與裁員關係不大。

港鐵屯馬綫預計今年第三季通車，被問到現時路線重組的計劃，車務策劃部主管梁領彥指，重組計劃由運輸署主導，目前仍在商討階段，當落實後便再諮詢市民，期望通車後3個月至半年內實施路線調整。他提到，九巴有來往鑽石山及馬鞍山的巴士線與屯馬綫近乎重疊，巴士實際行車時間較港鐵為長，「呢啲（取消路線）都係我哋考慮，實際路線改動由運輸署決定。」

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