【本報訊】立法會直選議席被大削至只得20席，又加入重重資格審查，建制陣營不斷放話指民主派仍有參選空間，民主黨前主席劉慧卿昨在電台節目批評，選舉以後不再專業、獨立、客觀，很多候選人及選民都會覺得無意思再去參與，「參與嚟做乜呢，不如委任啦」。有研究選舉的學者認為，民主派將來參選機會變得很小，「都唔知咩人可獲准參選」。

劉慧卿在節目中說，民主選舉制度被打破後，大家都擔心人身自由及安全，感覺非常沮喪及憂心。對於民主派未來的參選空間，她指並非黨領導層，不知民主派參選意欲，但坦言參選空間變得很小，即使候選人主動表忠，亦不能掌握當局對愛國者定義。劉慧卿強調民主派參與的選舉是有尊嚴的選舉，對於特首林鄭月娥指區議會選舉民主派取得九成議席就形容不是「均衡參與」，劉直斥「咁你委任啦！」

劉兆佳：溫和民主派可上位

劉自言是絕對溫和理性，反對獨立或以革命推翻政府，部份親北京人士亦形容她很贊成溝通，但她指若不斷單方面限制民主派空間，這並非真正溝通，「傾都要有啲嘢傾，如果傾咩唔做得，咁傾咩？唔使傾啦，發號施令咪得！」她呼籲北京要聆聽香港真正民意，不要誤信部份人聲稱香港有很多人搞顏色革命或獨立，不要只聽一邊意見，不斷「大石壓死蟹」，否則會令社會累積更多負能量，民情或會隨時再爆發。

全國港澳研究會副會長劉兆佳受訪時繼續想拉攏民主派接受新選舉制度，指新制度落實後，中央毋須擔心香港管治架構滲入「反中亂港」人士，溫和民主派或忠誠反對派仍有生存空間，反而開創空間給溫和民主派，有「重見天日的機會」，令他們「上位」，溫和民主派要取得選委會五個界別提名不會太困難，因中央表明並非要搞「一言堂」、「清一色」，中央亦希望部份溫和民主派能進入選委會及立法會，當選機會甚至比一般愛國人士更高。