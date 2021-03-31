中大學生會當選內閣「朔夜」早前遭校方打壓封殺，加上內閣成員收到滋擾甚至死亡恐嚇而總辭。中大學生會代表會今晚（31日）委任5名「朔夜」內閣成員為臨時行政委員會（臨政）成員，新上任的臨政主席馬活言表示，校方曾「強烈建議」成員不要擔任臨政，但會繼續爭取空間為同學服務。

中大校園電台報道，中大學生會代表會今晚通過「朔夜」的辭職申請，並委任5名「朔夜」成員為臨時行政委員會成員，任期直至今年5月31日。臨政主席由原常務幹事馬活言擔任，副主席則為原副會長何思珩。

中大學生會臨政主席馬活言接受《蘋果》查詢時稱，朔夜成員縱使不能以中大學生會幹事會身份服務同學，也會嘗試爭取不同空間，有成員參與書院學生會和教務會等，他們則擔任臨政維持學生會基本運作，希望可以繼續為同學提供被捕支援等服務。

馬活言透露，校方曾「強烈建議」朔夜成員不要擔任臨政，但他強調朔夜已撤回政綱和外務立場，雖然現時無從得知校方會如何反應，此前亦無再就此與校方溝通，但強調會繼續爭取空間，堅持在不同崗位服務同學。

據中大學生會會章，在幹事會出缺期間，代表會須委出臨時行政委員會處理行政事宜。臨時行政委員會在幹事會出缺期間維持學生會的基本運作及對外聯絡。

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