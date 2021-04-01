前年反修例運動期間，民陣發起8月18日維園「流水式集會」。李柱銘與黎智英等九名泛民主派人士被控當日組織及參與未經批准遊行，其中七人不認罪，案件上月開審。區域法院法官胡雅文今早在西九龍裁判法院宣讀裁決，裁定七名被告兩罪罪成。在休庭後，控方引用周庭與黃之鋒的案，申請撤銷所有被告的保釋。

休庭時，獲保釋的被告可以暫時保釋。旁聽席有人高呼「加油呀！」、「 Jimmy 加油！」，須還柙的黎智英及梁國雄須進入囚室。離開時，黎脫下眼鏡，向親友舉手，有人在旁聽席痛哭。

今早開庭前，被告之一的吳靄儀一早就進入內庭安坐等待。其後家屬陸續進入庭，吳與一些友人相擁。李柱銘到庭後則與親友交談，有人問李：「有信心呀？」

何俊仁及李柱銘坐在犯人欄外，而吳靄儀、何秀蘭、李卓人則需進犯人欄。梁國雄在此案本獲保釋，但他因涉47初選案中現時正還柙。另外黎智英因另案還柙中。

還柙中的黎智英先從囚室步出，旁聽席的人立即向他揮手。梁國雄緊隨其後，梁站起身揮手，稱「大家早晨，和平集會無罪」、「撐住呀香港人，和平集會無罪」，旁聽席的黃浩銘回應「精神，精神呀」。梁舉起「五一」手勢。身邊兩個懲教人員拍他肩膊著他坐下。

被告依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘與區諾軒。各人共同被控組織未經批准集結及明知而參與未經批准集結罪。

法官胡文在簡短的裁決中提到，在違憲挑戰方面，她認為終院2005年已裁定未經批准集結罪合憲，對本庭有約束力，因此辯方挑戰罪行違憲失敗。至於辯方質疑執法檢控決定違憲，法官指辯方未能提出有理的理據，同樣駁回。

其中梁耀忠承認明知而參與未經批准集結罪，另面對的組織未經批准集結罪則留在法庭檔案，不予起訴。至於區諾軒則承認兩罪。兩人稍後將透過大狀進行求情。

【案件編號：DCCC536/20】

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